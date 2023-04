Gent draait scheve situatie tegen Westerlo om en begint met opsteker aan POII

Prachtgoal van Fixelles

Het pijnlijk mislopen van de Champions' Play-offs zinderde nog na in de Ghelamco Arena. Weinig thuissupporters en weinig animo voor de start van de Europe Play-offs. Óp het veld was er wel Gents enthousiasme. De thuisploeg schoot goed uit de startblokken en dwong Westerlo meteen in het defensief. Het leverde tot bijna 70 procent balbezit op, maar tot veel uitgespeelde kansen leidde dat veldoverwicht niet. In de laatste fase ontbrak steevast de nodige kwaliteit. Vooral Tissoudali kon niet verbergen dat hij nog aan de terugweg timmert na zijn blessure. Op het halfuur sloeg Westerlo plots genadeloos toe. Fixelles mocht ongehinderd oprukken en pakte uit met een heerlijke pegel van buiten de zestien. De bal verdween enig mooi in de kruising, Nardi keek kansloos toe. Een onmondig Gent kon het tij nadien niet keren.

Gent draait scheve situatie in een mum om

Net als in de eerste helft begon Gent ook sterk aan de tweede periode en nu leverde dat wél iets op. In een mum van tijd ging de thuisploeg van 0-1 achter naar 2-1 voor. Hong trof van dichtbij raak op een voorzet van Cuypers en amper drie minuten later nam Kums Bolat te grazen met een laag afstandsschot.



Westerlo was het noorden kwijt en ontsnapte aan de 3-1 toen Tissoudali de bal over Bolat lobde, Reynolds bracht redding op de lijn. Ook Okumu kon de wedstrijd definitief beslissen toen hij Bolat aftroefde op een hoekschop, maar hij kopte de reuzenkans naast.



De bezoekers kwamen er nauwelijks nog aan te pas, al liet invaller Nene wel een mooie kans op de aansluitingstreffer liggen. In de slotfase besliste Orban de wedstrijd. Na enkele weken zonder goal vond de Nigeriaan weer de weg naar doel. Gent begint zo uitstekend aan de Europe Play-offs.