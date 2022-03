LIVE: Refaelov zet Anderlecht vanaf de stip opnieuw op voorsprong tegen Antwerp

Nog vier speeldagen te gaan in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. Anderlecht en Antwerp zijn momenteel virtueel geplaatst voor de Champions play-offs. Maar elk punt is welkom, want AA Gent dramt nog op de deur van de top 4. Doet paars-wit een gouden zaak in eigen huis? U volgt het hier vanaf 13.30 uur.