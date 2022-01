LIVE: Club Brugge ontsnapt aan de 0-1, Vanzeir laat reuzenkans liggen

32' eerste helft, minuut 32. Het is al een hele tijd geleden dat Club nog eens voor wat dreiging kon zorgen. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het is al een hele tijd geleden dat Club nog eens voor wat dreiging kon zorgen Peter Vandenbempt op Radio 1

30' eerste helft, minuut 30.

29' eerste helft, minuut 29. Union kwam al 3 keer dicht bij de openingsgoal, terwijl Club nog steeds zijn eerste echte doelkans moet afdwingen. Moris beleeft tot dusver een rustige avond. . Union kwam al 3 keer dicht bij de openingsgoal, terwijl Club nog steeds zijn eerste echte doelkans moet afdwingen. Moris beleeft tot dusver een rustige avond.

27' eerste helft, minuut 27. Club Brugge moet nu knokken tegen Union, dat hier op enkele minuten zijn visitekaartje afgaf. Peter Vandenbempt op Radio 1. Club Brugge moet nu knokken tegen Union, dat hier op enkele minuten zijn visitekaartje afgaf Peter Vandenbempt op Radio 1

23' eerste helft, minuut 23. Vanzeir laat reuzenkans onbenut! Nieuwe kans voor Union! Na mistasten van N'Soki op een pass van Nielsen krijgt Vanzeir oog in oog met Mignolet een uitgelezen kans om de score te openen, maar hij besluit recht op de doelman. Dit laat hij zelden liggen, Club ontsnapt. . Vanzeir laat reuzenkans onbenut! Nieuwe kans voor Union! Na mistasten van N'Soki op een pass van Nielsen krijgt Vanzeir oog in oog met Mignolet een uitgelezen kans om de score te openen, maar hij besluit recht op de doelman. Dit laat hij zelden liggen, Club ontsnapt.

21' eerste helft, minuut 21. Nieuwkoop komt net te laat! Union komt plots dicht bij de 0-1. Undav stuurt Vanzeir met een listige pass de zestien in. Die kan van dichtbij uithalen, maar raakt de bal niet goed. Het wordt bijna nog de perfecte assist voor Nieuwkoop, die net te laat komt inglijden aan de tweede paal. . Nieuwkoop komt net te laat! Union komt plots dicht bij de 0-1. Undav stuurt Vanzeir met een listige pass de zestien in. Die kan van dichtbij uithalen, maar raakt de bal niet goed. Het wordt bijna nog de perfecte assist voor Nieuwkoop, die net te laat komt inglijden aan de tweede paal.

19' eerste helft, minuut 19. Van der Heyden stopt Mata foutief af, net buiten de zestien. Een vrije trap voor Club dus en da's een klusje voor Vormer. De bal landt uiteindelijk voor de voeten van Mitrovic en die puurt er met een afgeweken schot nog een hoekschop uit. . Van der Heyden stopt Mata foutief af, net buiten de zestien. Een vrije trap voor Club dus en da's een klusje voor Vormer. De bal landt uiteindelijk voor de voeten van Mitrovic en die puurt er met een afgeweken schot nog een hoekschop uit.

18' eerste helft, minuut 18.

17' eerste helft, minuut 17. Slordigheden. Club mag dan bijna 70 procent balbezit hebben, er sluipen geregeld ook slordigheden in de combinaties. Na een misverstand tussen Lang en Mata is het nu Mechele die de bal plompverloren over de zijlijn trapt. . Slordigheden Club mag dan bijna 70 procent balbezit hebben, er sluipen geregeld ook slordigheden in de combinaties. Na een misverstand tussen Lang en Mata is het nu Mechele die de bal plompverloren over de zijlijn trapt.

15' eerste helft, minuut 15. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht, maar de grote kansen blijven voorlopig uit. Enkel Mignolet moest even in actie komen in het openingskwartier. . Beide ploegen houden elkaar in evenwicht, maar de grote kansen blijven voorlopig uit. Enkel Mignolet moest even in actie komen in het openingskwartier.

8' Undav dwingt Mignolet tot redding. Na balverlies van Vormer aan de cornervlag kan Lazare oprukken naar de zestien. Hij legt de bal goed achteruit naar Undav. Die ziet zijn eerste poging nog afgeblokt worden, maar zijn herneming dwingt Mignolet tot een knappe redding. De doelman tikt de bal over de lat. De hoekschop levert vervolgens niks op. . eerste helft, minuut 8. Undav dwingt Mignolet tot redding Na balverlies van Vormer aan de cornervlag kan Lazare oprukken naar de zestien. Hij legt de bal goed achteruit naar Undav. Die ziet zijn eerste poging nog afgeblokt worden, maar zijn herneming dwingt Mignolet tot een knappe redding. De doelman tikt de bal over de lat. De hoekschop levert vervolgens niks op.

7' eerste helft, minuut 7.

6' eerste helft, minuut 6. Mitrovic en Sobol halen uit. Mitrovic laat zich een eerste keer zien. Hij rukt centraal op en haalt stevig uit, maar zijn schot wordt afgeblokt. Een nieuwe poging van Sobol is hetzelfde lot beschoren. . Mitrovic en Sobol halen uit Mitrovic laat zich een eerste keer zien. Hij rukt centraal op en haalt stevig uit, maar zijn schot wordt afgeblokt. Een nieuwe poging van Sobol is hetzelfde lot beschoren.

4' eerste helft, minuut 4. Club probeert Union meteen onder druk te zetten. Lapoussin moet alle zeilen bijzetten op een goede voorzet van Sobol. De bezoekers komen er voorlopig niet aan te pas. . Club probeert Union meteen onder druk te zetten. Lapoussin moet alle zeilen bijzetten op een goede voorzet van Sobol. De bezoekers komen er voorlopig niet aan te pas.

2' eerste helft, minuut 2. Club Brugge komt al meteen een eerste keer piepen. Mata krijgt de ruimte voor de voorzet, Dost werkt de bal met zijn rug naar doel ruim naast. . Club Brugge komt al meteen een eerste keer piepen. Mata krijgt de ruimte voor de voorzet, Dost werkt de bal met zijn rug naar doel ruim naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Union brengt de topper tegen Club Brugge op gang. Zorgt de clash tussen de competitieleider en de titelverdediger voor vuurwerk? . Aftrap Union brengt de topper tegen Club Brugge op gang. Zorgt de clash tussen de competitieleider en de titelverdediger voor vuurwerk?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:32 vooraf, 20 uur 32. Ik had geen redenen om te wijzigen. Ook al pakten we pas op het einde de zege tegen Genk, ik was heel tevreden over het geheel en onze organisatie. Felice Mazzu. Ik had geen redenen om te wijzigen. Ook al pakten we pas op het einde de zege tegen Genk, ik was heel tevreden over het geheel en onze organisatie Felice Mazzu

20:27 vooraf, 20 uur 27. Garantie op doelpunten? De kans dat deze topper op een scoreloos gelijkspel eindigt, lijkt op basis van de statistieken bijzonder klein. Club kwam dit seizoen slechts in één competitiewedstrijd niet tot scoren, in de 2-0-nederlaag tegen Cercle. Union vond in slechts 2 wedstrijden de weg naar doel niet, waarvan één keer uitgerekend tegen Club Brugge. . Garantie op doelpunten? De kans dat deze topper op een scoreloos gelijkspel eindigt, lijkt op basis van de statistieken bijzonder klein. Club kwam dit seizoen slechts in één competitiewedstrijd niet tot scoren, in de 2-0-nederlaag tegen Cercle. Union vond in slechts 2 wedstrijden de weg naar doel niet, waarvan één keer uitgerekend tegen Club Brugge.