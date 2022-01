Nieuwe jaar brengt niet meteen beterschap voor Beerschot, Genk scoort vier keer

Genk - Beerschot in een notendop:

Genk walst in spaarmodus over mak Beerschot

Het kan verkeren. Zo’n jaar geleden pronkte Beerschot nog bij de eerste vier, maar op een jaar tijd zakte het nog helemaal weg in de stand en dit seizoen staat het zelfs troosteloos laatste met amper 9 punten uit 20 wedstrijden. In 2022 moet Beerschot de rug rechten en dan is er geen betere tegenstander dan diegene waartegen je zelfs in dat vreselijke jaar twee keer won.



Beerschot tekende zelfs voor het eerste gevaar met een rebound van Holzhauser, maar daarna was het al Genk wat de klok sloeg. Ito nam de regie in handen zoals alleen hij dat kan. Na een afgemeten voorzet op de knikker van Hrosovsky en een makkelijke intikker voor doel stond het al na een halfuur 2-0 voor Genk.



In de kleedkamer leek Beerschot weer wat moed bij elkaar geschraapt te hebben en dat loonde. Avenatti was vrijwel meteen gevaarlijk en deze keer konden de bezoekers hun inspanning wat langer volhouden. Genk liet nonchalant begaan en moest wakker geschud worden om de motor weer te doen aanslaan.