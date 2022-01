LIVE: Eupen begint door corona-uitbraak met veredeld B-elftal tegen Cercle Brugge

6' Gele kaart voor Robbe Decostere van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 6 Robbe Decostere Cercle Brugge

5' Gele kaart voor Boris Lambert van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 5 Boris Lambert KAS Eupen

4' eerste helft, minuut 4. Dierick trekt snel geel. Lambert komt al snel in het boekje van Kristof Dierick te staan. De aanvaller ging iets te enthousiast verdedigen en ging daarbij toch over de schreef in de ogen van Dierick.

3' eerste helft, minuut 3. Bij Eupen komen ze zeker niet als geslagen lieden aan de aftrap. De thuisploeg eist de bal in de openingsminuten op, al hebben de onzuiverheden van Cercle daar ook veel mee te maken.

1' eerste helft, minuut 1. Wat kan Eupen in de wedstrijd die het niet wil spelen? De bal rolt aan de Kerhweg en dat is een half mirakel. Kan Eupen iets rapen tegen Cercle ondanks 14 positieve gevallen in de spelerskern?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:45 vooraf, 15 uur 45.

15:42 vooraf, 15 uur 42. Eupen mist vooral aanvallend geweld. Eupen heeft 14 spelers die dit seizoen 1.000 speelminuten of meer wisten te vergaren. Van die 14 zijn er maar 6 bij vanmiddag, waaronder 4 verdedigers en een doelman. Komt Eupen straks zelfs in de buurt van het Brugse doel?

15:33 vooraf, 15 uur 33. De Eupense puzzel is gelegd! Bij Eupen hebben ze ondanks alle positieve gevallen toch een elftal op de been gekregen. Sterkhouders als Heris, Peeters en Prevljak zijn er niet bij. Jongens als Déom, Magnée en Keita zijn normaal gezien geen basisspelers zijn, maar starten vandaag gewoon. Anas Nanah zat dit seizoen zelfs nog maar één keer in de selectie, maar ook hij moet uit noodzaak aan de partij beginnen.

15:28 vooraf, 15 uur 28.

15:20 vooraf, 15 uur 20. Minder selectiezorgen bij Cercle. Bij Cercle Brugge hebben ze gelukking minder coronazorgen aan het hoofd dan in de Oostkantons. Coach Thalhammer ging na de 2-0-derbyzege tegen Club ongetwijfeld goedgeluimd de winterstop in. Drie weken later voert hij slechts twee wissels door in vergelijking met die knappe zege: Daland komt terug uit schorsing en knikkert Sousa uit de basis. In de spits komt Millán in de plaats van Rabbi Matondo.

15:20 vooraf, 15 uur 20.

15:17 vooraf, 15 uur 17. Eupen speelt straks onder voorbehoud. Met maar liefst 14 spelers en 2 stafleden die getroffen zijn door het coronavirus meent Eupen te voldoen aan de vereisten om het duel tegen Cercle te laten uitstellen. Toch besliste de Pro League daar anders over, waarna ze in de Oostkantons hebben beslist om de wedstrijd onder voorbehoud te spelen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

16-01-2022

21:36 vooraf, 21 uur 36. Pro League wuift uitstel van Eupen weg. De Pro League heeft het verzoek van AS Eupen afgewezen om zijn thuismatch van zondag uit te stellen. Kort na de hervatting na de winterstop testten 14 spelers en 2 stafleden positief. "De Pro League rechtvaardigt zijn beslissing met het feit dat tussen de besmette spelers niet minstens 7 A-spelers zitten die tot nu toe een derde van de speeltijd dit seizoen in actie kwamen", legt Eupen uit. Dat is de voorwaarde die de Pro League-clubs maandag gestemd hebben.



"De Pro League rechtvaardigt zijn beslissing met het feit dat tussen de besmette spelers niet minstens 7 A-spelers zitten die tot nu toe een derde van de speeltijd dit seizoen in actie kwamen", legt Eupen uit. Dat is de voorwaarde die de Pro League-clubs maandag gestemd hebben.

13:44 vooraf, 13 uur 44. 14 besmettingen bij Eupen. De omikronvariant heeft ook zijn weg gevonden naar de Oostkantons, want Eupen telt maar liefst 14 besmette spelers. Ook twee stafleden hebben positief getest op het coronavirus. Alle betrokkenen gingen meteen in isolatie. Vanaf 7 besmettingen kan een club uitstel vragen en Eupen laat die kans niet liggen. Het heeft een aanvraag ingediend om de competitiewedstrijd tegen Cercle op een later moment in te halen.



Vanaf 7 besmettingen kan een club uitstel vragen en Eupen laat die kans niet liggen. Het heeft een aanvraag ingediend om de competitiewedstrijd tegen Cercle op een later moment in te halen.

Opstelling KAS Eupen. Robin Himmelmann, Emmanuel Agbadou, Anas Nanah, Jordi Amat, Andreas Beck, Gary Magnée, Boris Lambert, Amadou Keita, Silas Gnaka, Jerome Deom, Konan N'Dri

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Robbe Decostere, Boris Popovic, Jesper Daland, Senna Miangue, Olivier Deman, Charles Vanhoutte, Dino Hotic, Hannes Van der Bruggen, Thibo Somers, Alex Millán