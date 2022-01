Cercle knokt zich pas in slotkwartier voorbij een door corona geteisterd Eupen

Eupen - Cercle in een notendop:

Eupens noodelftal houdt lang knap stand ...

Ook na de rust was er aanvankelijk niet veel beterschap. Cercle kon zijn wil maar niet opleggen en ook Eupen was niet bij machte om iets te forceren. We leken op weg naar een droge 0-0 tot de vermoeidheid bij de thuisploeg toesloeg.

De zeven bankzitters én starter Nanah hadden geen minuut ervaring op het hoogste niveau, maar toch moest Eupen tussen de lijnen lang niet onderdoen voor de bezoekers uit Brugge. Cercle had wel de betere kansen, maar Lambert was alert aan de eerste paal en doelman Himmelmann zag het kopballetje van Somers bovenop de lat belanden.

Maar liefst veertien spelers en twee stafleden, waaronder coach Krämer, moest Eupen missen voor het eerste duel van het nieuwe jaar. Cijfers die volgens de Pro League niet zwaar genoeg waren om de wedstrijd tegen Cercle uit te stellen, dus moest Eupen roeien met de riemen die het had.

... maar gooit alles weg op vijf minuten tijd

Wanneer Miangue de bal een kwartier voor tijd vanuit de inworp voor doel gooide, kopte Lambert de bal knullig via de rug van ploegmaat Amat in de voeten van Thibo Somers. Die twijfelde geen seconde en knalde de bal meteen in de verste hoek.



Enkele minuten later kreeg Eupen zo’n verre inworp van Miangue opnieuw niet uit het doelgebied gewerkt. Magnée trapte niet vol op het leer, maar op een Brugse voet en dus ging de bal op de stip. Dino Hotic niet zo’n kans niet liggen, dwong Himmelmann de rechterhoek in en knalde de bal rustig in de linker.



Het halve beloftenelftal van Eupen had geen antwoord meer klaar en zo kon Cercle met drie punten op zak de lange busreis naar Brugge inzetten. De vereniging boekt zo een knappe 18 op 21, waarmee het de degradatiezorgen elke week wat verder achter zich laat.