Frey schiet weer met scherp, Antwerp is na een kwartier al klaar met Charleroi

Frey mept Charleroi al vroeg tegen het canvas

Juist daardoor vielen de goals van Frey als donderslagen bij heldere hemel. Eerst glibberde Balikwisha langs Andreou om de Zwitser de 1-0 aan te bieden. Enkele minuten later kwamen dribbel en assist van Benson. Charleroi hing in de touwen, Antwerp zat in een zetel. Charleroi-doelman Kamara, gehuurd van Straatsburg, moest in de voeten van Yusuf duiken om de 3-0 te voorkomen.

Spaarzaam Antwerp speelt het simpel uit

Bayo kon wel dreigen, maar na een gemiste tussenkomst van Bataille dwarrelde zijn schot zowaar over de zijlijn. Na dat korte intermezzo van de bezoekers nam Antwerp de regie weer in handen. Nainggolan loste twee afstandsschoten en Balikwisha dwong Kamara tot een redding met een plaatsbal.

Nainggolan: "Perfect begin na de winter"

Radja Nainggolan en Antwerp pakten een zorgeloze zege. "Ik denk dat we heel goed verdedigd hebben. Charleroi speelt met twee aanvallende middenvelders en dat hebben we heel goed opgevangen."

Van Cleemput: "Collectief niet goed genoeg"

Het was een vertimmerd Charleroi, maar Jules Van Cleemput zocht geen excuses. "Het was zeker niet goed genoeg. Veel te veel balverlies, veel te slap in duel, overal een stap te laat. Ik denk dat we collectief niet goed genoeg waren."

"Bij de goals verdedigen we veel te slap, en daar reken ik zeker ook mezelf bij. Er is niet direct een verklaring voor. Op training was iedereen scherp en agressief. Jammer dat dat er niet uitkomt tijdens de wedstrijd."

Miste Charleroi Nicholson? "Hij was belangrijk, maar ik denk dat we met Bayo ook een goeie spits hebben. Het is niet omdat we vandaag niet scoren, dat hij niet goed is. Dat zal de komende weken wel beter worden", besloot de verdediger.