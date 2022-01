Anderlecht laat zich pijnlijk de kaas van het brood eten door Standard

Verschaeren scoort na nummertje van Zirkzee

Het was dan ook niet verrassend dat paars-wit het tempo bepaalde. Dat lag niet bijzonder hoog, maar leverde wel wat kansjes op voor Verschaeren en Amuzu. Standard was enkel gevaarlijk toen Magallan onbegrijpelijk voor zijn eigen doel inspeelde. Van Crombrugge kon de deviatie van Muleka nog redden.

Slordig Anderlecht schiet zichzelf in de voet

Vervelende missers, maar door de onmacht bij Standard was er geen vuiltje aan de lucht in het mistige Lotto Park. Tot Dragus zich op een te korte terugspeelbal van Gomez stortte, Van Crombrugge omspeelde en vanuit een scherpe hoek het minuscule gaatje tussen Murillo en de paal vond.

Het was opnieuw Zirkzee die de vaart erin bracht. Eerst met een handige dribbel en een wat geforceerd schot, een minuutje later met een onstuitbare rush die hij niet wist af te ronden. Refaelov en Verschaeren hinderden elkaar en Raman maaide naast een uitnodigende voorzet.

Ook de tweede helft was niet bepaald om over naar huis te schrijven. Standard had ogenschijnlijk al zijn energie in het eerste halfuur gestoken en wist geen enkele kans bij elkaar te harken. Ook Anderlecht modderde maar wat aan.

Verschaeren: "Hadden het kunnen afmaken"

Dit is geen leuke manier om aan het jaar te beginnen. "We hadden zo veel honger om deze wedstrijd te winnen. We begonnen ook goed en wilden gewoon doorgaan. Daarin hebben we een beetje gefaald. Mijn doelpunt heeft vandaag niet veel opgeleverd."

Yari Verschaeren besefte ook dat Anderlecht de zege te grabbel had gegooid. "Ik ben zwaar teleurgesteld. We hadden het in eigen handen. We hadden het gewoon kunnen afmaken. Er waren genoeg kansen om die 2-0 te maken, maar het was een beetje te slordig voor doel. En dan die goal, ja..."

Dewaele: "Blij zijn met een puntje"

Gilles Dewaele moest de wedstrijd ondergaan met Standard. "Het was een moeilijk begin van de wedstrijd. We kregen een discutabel tegendoelpunt, want ik denk dat Refaelov de bal met zijn hand raakte. Maar goed, we moesten reageren en dat hebben we gedaan in de tweede helft."

Dat was dan eerder op wilskracht dan op klasse. "Je weet dat je op Anderlecht veel achter de bal gaat lopen. Zij hebben graag de controle, maar ze hebben de wedstrijd niet afgemaakt. Op het einde konden we nog een paar kansen beter uitspelen, maar we mogen blij zijn met een puntje."

Nieuwkomer Dewaele kreeg meteen zijn vuurdoop. "Ik ben heel tevreden dat ik bij een grote club als Standard kon tekenen. Ik kan alleen maar fier zijn dat ik hier speel. Een Classico, dat is een mooi begin van mijn avontuur hier. Hopelijk kunnen we Standard terugbrengen naar de plaats waar het hoort."