Zulte Waregem schenkt T1 Timmy Simons de zege met 2 goals in extra tijd

Zulte Waregem - KV Mechelen in een notendop:

Vuurdoop voor Timmy Simons

Het emotionele vertrek van Francky Dury eerder deze week betekende het einde van een tijdperk aan de Gaverbeek. Met Timmy Simons als nieuwe T1 mocht Zulte Waregem het post-Dury-tijdperk inzetten met een lastige wedstrijd tegen KV Mechelen, dat dit seizoen bovenin goed meedraaide.



Het waren ook de bezoekers die als eerste konden dreigen. Shved sneed vanop rechts goed naar binnen en trapte met links richting verre hoek, Bossut moest zich helemaal strekken om de 0-0 op het bord te houden.



Coach Simons had zijn team met een versterkt middenveld het veld opgestuurd en dat toonde zich. Zulte Waregem won het gros van de duels en werkte zich geleidelijk in de match. Via Boya kon het tot twee keer toe dreigen op stilstaande fase, maar tweemaal zonder resultaat.



Veel goed voetbal kreeg de neutrale voetbalsupporter niet te zien, tot Shved in minuut 37 een knappe dribbel opzette. Hij leverde goed in bij Mrabti, die via de poot van Pletinckx Mechelen de voorsprong schonk. Meteen ook het laatste wapenfeit van de eerste helft.