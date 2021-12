Kortrijk heeft aan 6 dolle minuten genoeg om Seraing te villen

KV Kortrijk heeft op bezoek bij Seraing zijn 3e overwinning op rij geboekt. Na een flauwe eerste helft scoorden de bezoekers in een tijdspanne van 6 minuten twee keer via Palaversa en Selemani. Bij Seraing loert het degradatiespook opnieuw om de hoek, Kortrijk nestelt zich voorlopig in de top 5.