Ingevallen Fischer schiet Antwerp naar gelijkspel bij Racing Genk

Onuachu opent de score met zijn 12e van het seizoen

Beide ploegen begonnen met een midweekse overwinning in de achterzak aan de wedstrijd, maar het was vooral Antwerp dat vertrouwen uitstraalde in het openingskwartier. Benson had tweemaal de 0-1 aan de voet, maar plaatste de bal telkens nipt naast de verste paal.

Ook Björn Engels deed offensief zijn duit in het zakje bij de bezoekers, Genk-doelman Vandevoordt dook de kopbal van de verdediger uit zijn doel.

Na een halfuur slaagde Genk er toch in om het evenwicht enigszins te herstellen. Met dank aan een falende Antwerp-defensie leverde dat ook meteen de voorsprong op. Almeida verloor Onuachu uit het oog bij een voorzet van Bongonda, voor de Genkse topschutter was het een koud kunstje om de 1-0 in doel te duwen.

Antwerp was de controle over de wedstrijd helemaal kwijt en kwam pas op slag van rust nog eens piepen, met een kopbal van De Laet die naast vloog. 1-0 halfweg.