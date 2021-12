Dominant Anderlecht wint met 0-5 bij Seraing na gezondheidswandeling

Anderlecht zet mak Seraing al snel met de rug tegen de muur

Met de dubbele voorsprong op zak ging de drang naar voren bij Anderlecht enigszins liggen. Een duidelijke repliek van Seraing bleef echter uit en dus besloten de bezoekers hun sterke eerste helft wat meer kracht bij te zetten. Voor Zirkzee lukte het eerst niet met een listig lobje, maar even later lukte het wel met een loeiharde knal in de kruising: 0-3.

Nog voor Seraing kon reageren was de achterstand zelfs al verdubbeld. Een bedrijvige Gómez haalde voor de zoveelste keer de achterlijn. Refaelov was de slapende verdedigers te snel af aan de eerste paal en van dichtbij had ook doelman Dietsch geen antwoord meer.

Anderlecht had iets te bewijzen en trok de lakens van bij het eerste fluitsignaal naar zich toe. Na amper 12 minuten liet Refaelov een dot van een kans nog onbenut, al bleek dat slechts uitstel van executie. Enkele minuten later zag Murillo zijn schot nog afgeblokt worden, maar in de herneming trapte Kouamé de bal onverbiddelijk tegen de touwen.

Amper elf dagen na het doelpuntrijke bekerduel keken Seraing en Anderlecht elkaar opnieuw in de ogen. Bij Anderlecht hadden ze al bewezen dat ze doelpunten konden maken, maar met slechts twee clean sheets in de heenronde lag het pijnpunt duidelijker dan ooit achteraan.

Seraing eindigt met een veldspeler in doel, Raman maakt er forfaitcijfers van

Wie na de pauze een duidelijk antwoord van Seraing had verwacht, kwam bedrogen uit. Integendeel, want het was Refaelov die nog geen twee minuten nodig had om de bal op de lat te schilderen. Anderlecht ging al snel in relatieve spaarmodus en het was wachten op verse krachten om de wedstrijd van peper en zout te voorzien.



Op het uur was Anouar Ait El Hadj een van die jongens en hij liet zich vrijwel meteen opmerken met een plaatsbal die maar net naast ging. Zo’n tien minuten later was het wel raak wanneer hij de voorzet van Raman, nog zo’n invaller, via Dietsch in doel trapte.



Niet veel later leek Raman zichzelf ook nog op het scorebord te zetten, maar doelman Dietsch ging aan de garderobe van de spits hangen. Rood voor Dietsch en de bal op de stip. Tot overmaat van ramp waren ook alle wissels opgebruikt, dus trok Pierrot de handschoenen van zijn doelman aan.



Raman nam de strafschop zelf voor zijn rekening en die trapte hij vlotjes voorbij de gelegenheidsdoelman, die blij zal zijn dat hij nadien geen enkel schot meer moest pareren. Anderlecht nadert dankzij deze overtuigende zege wat dichter bij Antwerp, Club en Charleroi, al komen die eerste twee morgen nog aan de bak.