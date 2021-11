Gent boekt driepunter van de opluchting bij Zulte Waregem

Zulte Waregem - AA Gent in een notendop:

De negatieve thuisreeks van Zulte Waregem tegen Gent zet zich onverminderd voort. Het is al meer dan 5 jaar geleden dat Essevee nog eens de punten thuis kon houden tegen Gent. Pijnlijk dieptepunt was de 2-7-pandoering eind vorig seizoen.

Depoitre houdt Castro-Montes van de 0-1

Onder impuls van een gretige Castro-Montes nam Gent al snel het commando over, maar tot kansen kwamen de bezoekers amper. Na een deviatie op een lage voorzet van Castro-Montes was het wel even spannend voor Zulte Waregem. Doumbia was Nurio maar net te snel af aan de tweede paal.

Zowel Zulte Waregem als Gent kon een driepunter goed gebruiken na een magere 1 op 6. De thuisploeg begon het best aan de wedstrijd, Boya zorgde bij een vroege hoekschop al meteen voor doelgevaar. Een veelbelovende start voor Zulte Waregem, die evenwel geen vervolg kreeg.

Nurio toont Gent de weg naar winst

Gent begon bijzonder fel aan de tweede helft en drong Zulte Waregem achteruit. Na amper 10 minuten werd het Gentse openingsoffensief al beloond met de verdiende 0-1. Nurio schudde een heerlijke voorzet uit zijn sloffen en aan de tweede paal kon Odjidja ongehinderd de bal in doel tikken.

Gent nam na die goal wat gas terug, terwijl de inbreng van Seck voor een nieuw elan zorgde bij de thuisploeg. Bolat moest zowaar eens zijn kunnen tonen op een stevige knal van de invaller.

Zulte Waregem kwam steeds beter in de wedstrijd en bleef jagen op de gelijkmaker, maar kreeg een kwartier voor het einde een koude douche. Nurio ontbond nog maar eens zijn duivels op links en dit keer was het Depoitre die het cadeautje mocht uitpakken: 0-2.

De buit leek binnen voor Gent, maar nog geen 10 minuten later knokte Zulte Waregem zich weer in de wedstrijd. Na een kort genomen hoekschop kon Gano koppen op een voorzet van De Bock. Al grabbelend liet Bolat de bal over de doellijn passeren: 1-2.

Opeens was het zo nog alle hens aan dek voor de bezoekers. Nurio vergat in slotfase de wedstrijd definitief te beslissen en in de extra tijd zette Bolat zijn foutje bij de aansluitingstreffer recht met een knappe redding op een ultieme poging van Boya. Gent boekt zo zijn tweede uitzege van het seizoen, Zulte Waregem blijft achter met 2 op 12 en moet bang naar onderen kijken.