Michael Frey trekt Antwerp weer over de streep

Antwerp - Gent in een notendop:

Dominant Gent vergeet te scoren en slikt een rode kaart

Amper drie dagen na het bewogen Europese duel tegen Frankfurt opende de Bosuil opnieuw zijn deuren. De bezoekers spraken deze keer geen Duits, maar hadden een sappig Gents accent en stonden te trappelen om op te schuiven in het klassement. Donderdag had Gent alvast vertrouwen opgedaan tegen Anorthosis Famagusta en Antwerp moest het volgende slachtoffer worden.



Gent was duidelijk baas in Deurne-Noord en wilde die dominantie zo vroeg mogelijk omzetten in een voorsprong. Depoitre kreeg tot twee keer toe een haast niet te missen kans, maar deed dat toch. Eerst mikte hij het leer onbegrijpelijk meters naast het doel van Butez, enkele minuten later trapte hij dan weer recht op de Antwerp-doelman.



De bezoekers konden zichzelf alleen maar afstoppen en dat is exact wat er gebeurde. Toen Tsjakvetadze onopzettelijk op de achillespees van Gerkens ging staan, hield Boucaut het aanvankelijk bij een vrije trap, maar na het signaal van de VAR wist iedereen hoe laat het was. Gent moest met z’n tienen voort, al haalde het zonder kleerscheuren de rust.