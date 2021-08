STVV en Kortrijk willen na moeilijke periode weer aanknopen met zege

Tegen Kortrijk kiest Hollerbach voor 3 wijzigingen in vergelijking met de wedstrijd tegen Eupen. Aanvaller Koita keert terug in de basis, Steve de Ridder krijgt zijn eerste speelminuten van dit seizoen.

vooraf, 20 uur 05. Hollerbach kiest voor Koita en De Ridder. STVV begon met een klinkende thuiszege aan het seizoen, maar nadien stokte de machine van de Truienaars. Op Charleroi werd nog een punt gepakt, maar nadien volgden nederlagen tegen Zulte Waregem en Eupen. Tegen Kortrijk kiest Hollerbach voor 3 wijzigingen in vergelijking met de wedstrijd tegen Eupen. Aanvaller Koita keert terug in de basis, Steve de Ridder krijgt zijn eerste speelminuten van dit seizoen. .

vooraf, 12 uur 04. Kortrijk wil eerherstel: "Iedereen was slecht". Tegen Union was KV Kortrijk niet op de afspraak. Een wanprestatie die een ontgoochelde Luka Elsner niet meer wil zien. "Ik miste vooral mentaliteit. Ik weet dat ze zullen reageren", zegt hij. "Als het maar één keer gebeurt in 34 duels, wil ik het accepteren, maar geen twee keer. Met uitzondering van doelman Marko Ilic was iedereen slecht. Het moet uiteraard anders op STVV. We kunnen tegen iedereen punten pakken als onze inzet 150 procent is." .