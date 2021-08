LIVE: Kortrijk op voorsprong tegen STVV na doelpunt in openingsminuut

Stan van Dessel valt gretig in en laat zich zien. Hij brengt het vuur er terug in en zorgt ook weer bij enthousiasme bij de fans.

tweede helft, minuut 80. Stan van Dessel valt gretig in en laat zich zien. Hij brengt het vuur er terug in en zorgt ook weer bij enthousiasme bij de fans. .

tweede helft, minuut 74. Caufriez net niet. Radovanovic glijdt uit na een voorzet, maar Caufriez is niet klaar om daar dankbaar van te profiteren. Hier zat meer in voor de thuisploeg! .

tweede helft, minuut 66. Daar is Caufriez wel al een eerste keer. Hij zet zijn hoofd tegen een voorzet van Matsubara, maar zijn poging gaat hoog over. .

tweede helft, minuut 65. Caufriez in de spits. Opvallend genoeg gaat Koita naar de kant voor Caufriez. Een soort van statement van Hollerbach? Caufriez, normaal gezien een verdediger, gaat in de spits spelen. .

61'

tweede helft, minuut 61. Daar is Gueye. Brüls houdt een bal nog in extremis binnen, maar het is wel D'Haene die zo een tegenaanval op poten kan zetten. Hij krijgt de bal bij Gueye die over trapt, geen onaardige poging. .