Doelpunten in minuut 1 en 93 bezorgen Kortrijk zege bij Sint-Truiden

STVV - Kortrijk in een notendop:

Selemani zet Kortrijk meteen op voorsprong

STVV slaagde er nadien wel in om de bal in de ploeg te houden, maar kansen leverde dat niet op. Ilic gaf de gelijkmaker wel bijna cadeau, hij liet een schot van Hashioka door de benen glippen. De VAR bood Kortrijk een reddingsboei en keurde het doelpunt af voor buitenspel.

Invaller Gueye zorgt voor het orgelpunt

Na de pauze moest Kortrijk meteen knokken om zijn voorsprong te behouden. Het tempo lag hoog en Matsubara mikte meteen vanuit een scherpe hoek in het zijnet.

STVV-coach Hollerbach zag dat er voorin wat diepgang en body ontbrak en besloot dan maar verdediger Caufriez in de spits te posteren. Hij kopte meteen een voorzet van Brüls enkele meters over.

Met nog 20 minuten te gaan nam de druk stelselmatig toe, maar Marko Ilic was onklopbaar. Eerst pakte hij uit met een prachtige parade op een nekslag van Mboyo en even later had hij nog een katachtige reflex in huis op een poging van Teixeira. De Portugees stond wel buitenspel.

STVV bleef zich verweren, maar Kortrijk verdubbelde in het ultieme slot dan toch nog de voorsprong. Gueye mocht vanop eigen helft vertrekken en schoof de 0-2 voorbij een kansloze Schmidt.

Een doelpunt in de eerste en de laatste minuut dus voor KVK dat met 9 op 15 mag terugkijken op een geslaagde competitiestart, STVV is met 4 punten helemaal onderin terug te vinden.