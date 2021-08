LIVE: Standard en Oostende leggen tempo meteen hoog in daverend Sclessin

De storm lijkt even te gaan liggen in Sclessin. Wie pikt de draad als eerste opnieuw op?

eerste helft, minuut 22. De storm lijkt even te gaan liggen in Sclessin. Wie pikt de draad als eerste opnieuw op? .

eerste helft, minuut 18. Opnieuw is het Bastien die zich op gang trekt en vervolgens opent op Siquet. De jonge rechtsachter pakt uit met een scherpe voorzet, maar kan uiteindelijk niemand bereiken in de zestien. .

eerste helft, minuut 15. Het openingskwartier is achter de rug en de supporters mogen tevreden zijn met de wedstrijd die ze voorlopig te zien krijgen. Het enige wat nog ontbreekt is een doelpuntje. .

eerste helft, minuut 12. Ambrose op het dak van het doel. Rocha lobt de bal met een listig passje richting de lopende Ambrose. De Fransman probeert de bal blind over Bodart in doel te koppen, maar ziet de bal op het dak van het doel stranden. .

eerste helft, minuut 7. Klauss over. Donnum kopt de bal goed in de loop van de infiltrerende Bastien. De Belgische middenvelder vindt Klauss in de zestien, maar de Braziliaanse spits schiet hoog over. De eerste grote kans van de wedstrijd is voor de Rouches. .