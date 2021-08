Club Brugge klopt Beerschot na spektakel vol geel en rood en fraaie goals, Persyn is beslissend

Club Brugge heeft zowel geschitterd als gebibberd, maar het houdt de 3 punten thuis na een potige partij tegen Beerschot. Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien spelers, Dom trakteerde op een wereldgoal en Persyn scoorde knap bij zijn debuut in de Brugse basis. Club komt mee aan kop in de JPL, Beerschot blijft eenzaam laatste met 1 op 15.

Peter Maes kan zichzelf even niet meer bedwingen en slingert wat stoute woorden richting scheidsrechter D'Hondt. Het levert hem een gele kaart op.

De wedstrijd van Bas Dost heeft niet lang geduurd. Hij blesseert zich aan het been en mag al opnieuw naar de kant.

De tijd zit er bijna op. Houdt Club de drie punten thuis of heeft een moegestreden Beerschot nog een laatste stuiptrekking in de benen?

Coulibaly kan aanleggen na een goede combinatie van Beerschot, maar kraakt zijn schot volledig. Het is meteen het laatste wapenfeit van de jonge middenvelder, hij wordt vervangen door Sanyang

Persyn mag gaan rusten, na een leuk debuut in de basis voor eigen publiek. Met Mitrovic gooit Clement nog wat defensieve kracht in de strijd.

tweede helft, minuut 77. En daar is de 3-2 al! Jawadde, nu gaat het snel in Jan Breydel. Holzhauser zwiept een vrije trap goed voor doel, waar Van den Bergh de bal heerlijk in de verre hoek verlengt. Nog een kwartier op de klok, kan Beerschot de nederlaag nog afwenden? .