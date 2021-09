Antwerp beent Racing Genk bij na les in efficiëntie

John van den Brom (trainer Genk): "Ik heb in de rust gezegd dat ons eerste halfuur het beste was wat ik dit seizoen van ons gezien heb. We speelden geweldig voetbal en komen dan ook verdiend op voorsprong."



"Alleen is het jammer dat we het ook zelf weer weggeven. We worden gestraft omdat we niet meer zo gefocust en gedisciplineerd waren als ervoor. En daardoor brengen we Antwerp in de wedstrijd."

"Ook de 2e helft zijn wij de enige ploeg die gevoetbald heeft. Natuurlijk kan je over de mooie dingen praten, maar je verliest met 4-2 en dan is het natuurlijk zuur. Deze wedstrijd hadden wij gewoon niet mogen verliezen, maar we moeten dit accepteren."