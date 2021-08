Gano en Vossen schenken Zulte Waregem eerste seizoenszege op Stayen

20:22

einde, 20 uur 22. Zulte Waregem grijpt eerste driepunter. De matige competitiestart is vergeten bij Essevee. De jongens van Francky Dury hielden een strijdend STVV goed onder de knoet en legden in de tweede helft 3 goals in het mandje. Een eerste seizoenszege voor Zulte Waregem, een eerste nederlaag voor STVV. .