Eupen smeert KV Mechelen een tweede nederlaag op rij aan

KV Mechelen - Eupen in een notendop:

KV Mechelen overleeft Eupense storm en komt zelfs op voorsprong

Na puntendelingen tegen Club en Anderlecht trok Eupen vol vertrouwen naar Mechelen, dat op zijn beurt met twijfels zat na de nederlaag bij Seraing. Die was toen het gevolg van een pijnlijke blunder in de verdediging en ook tegen Eupen was het bijna meteen van dat.





Wanneer Vanlerberghe de bal zomaar in de voeten van Ngoy trapte, leek de thuisploeg zichzelf opnieuw in de voet te schieten. Alleen miste het schot van Ngoy de juiste richting en wanneer Peeters niet veel later tegen de lat trapte, kwam KV opnieuw goed weg.





KV Mechelen had het niet onder de markt en de kansen waren nagenoeg uitsluitend voor de bezoekers. Toch viel het openingsdoelpunt aan de overkant, wanneer Souza de derde uit een reeks hoekschoppen in doel verlengde. De ervaren Beck zag er niet al te goed uit, maar dat zal de thuisploeg niet deren.