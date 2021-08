Union geeft ook op het Kiel zijn visitekaartje af en wint met duidelijke cijfers

Beerschot - Union in een notendop

Undav brengt zoekend Beerschot in de problemen

De reactie van Beerschot was flauw. Een te verre doorsteekbal en een kopbal over van Frans, dat stelde allemaal niet veel voor. De frustratie groeide dan ook zienderogen. Teuma liet zich bijna vangen tijdens een opstootje met Van den Bergh en ontsnapte aan rood. Vlak na de rust schopte invaller Noubissi dan weer tegen het gezicht van doelman Moris.

Peter Maes had bij Beerschot een kleine verrassing klaar. Hij gooide de jonge nieuwkomer Okyere in de ploeg, waardoor er bij Beerschot een en ander veranderde op tactisch vlak. Niets van dat alles bij Union. Daar startte Felice Mazzu met precies dezelfde elf die tegen Anderlecht en Club Brugge al sterk voor de dag kwamen.

Geweldig Union pakt spelenderwijs de zege

De felle start van de thuisploeg in de tweede helft werd snel en met veel zwier tenietgedaan. Frans verkeek zich lelijk op een diepe bal en Undav bedankte alweer. Zijn vierde in deze competitie. De topschutter liet even later zijn hattrick liggen, maar de aanval ging wel voort. Lapoussin mocht er kinderlijk eenvoudig 0-3 van maken.

Voor de tweede thuiswedstrijd op rij trok er dan een helse regenbui over het Kiel. Rond het uur begon het te bliksemen en vond scheids Boterberg het veiliger om het onweer te laten overwaaien. Een zieltogend Beerschot kreeg zo de kans om zich te herpakken, maar dat zat er niet echt in. Union bleef duidelijk baas.

Lynen en Vanzeir kwamen dreigen en De Smet moest in een en dezelfde fase een lob van Lapoussin en de rebound van Vanzeir van de lijn keren. Het werd een spelletje van kat en muis. Undav zette Vanhamel op zijn achterwerk en dacht toch zijn hattrick beet te hebben, maar de VAR stak er een stokje voor. In het slot mocht Beerschot nog wat vergeefs spartelen, de zege van de promovendus uit Brussel kwam op geen enkel moment meer in gevaar.