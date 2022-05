Als Club Brugge vanmiddag wint op Antwerp, is het kampioen

Mazzu gooit de handdoek niet in de ring: " 1e plek is nog steeds haalbaar"

vooraf, 10 uur 30. Club Brugge kan vandaag 18e titel pakken. Vandaag kan het doek vallen over de titelstrijd in de Jupiler Pro League. Pakt Club Brugge vanmiddag de 3 punten op Antwerp, dan is de 18e titel een feit, de tweede op een rij. Dan doet de uitslag van Union vanavond op Anderlecht er niet meer toe. Ook bij een gelijkspel of een nederlaag van Brugge kan de titel vandaag nog, maar dan moet Club Brugge naar het resultaat in Brussel kijken. Valt er vandaag geen beslissing, dan is de slotspeeldag volgend weekend bepalend. De wedstrijden dan: Union-Antwerp en Club Brugge-Anderlecht. .