KV Mechelen begint dankzij Jordi Vanlerberghe met zege aan de Europe play-offs

KV Mechelen - Charleroi in een notendop:

Doelhout houdt Charleroi van gelijkmaker

Zowel KV Mechelen als Charleroi had de batterijen kunnen opladen voor de start van de Europe Play-offs, maar veel energie spatte er toch niet van af. Geen knetterende start van de play-offs dus. De eerste helft ging aan een slakkengangetje voort, doelgevaar was er amper.



Op de eerste bal tussen de palen was het ruim een halfuur wachten. Coucke was gelukkig voor KV Mechelen niet ingedommeld en pareerde de lage knal van Nkuba. Met de rust in zicht trok Charleroi het laken naar zich toe. Morioka bood Bayo dé kans aan om de score openen, maar de Gentse huurling kopte van dichtbij in de handen van Coucke.



Bij KV Mechelen hadden ze tijdens rust wellicht een flinke bolwassing gekregen. De thuisploeg kwam in elk bijzonder scherp uit de kleedkamer. Na amper 5 minuten leverde dat al een goal op met een ingestudeerd nummertje op een hoekschop. Vanlerberghe mikte de bal van net buiten de zestien in één tijd buiten het bereik van Koffi.



Zo flets de eerste helft was, zo vinnig was de tweede. Op het uur kwam Charleroi bijzonder dicht bij de gelijkmaker, het schot van Gholizadeh strandde op de lat. Meteen daarna ontsnapte Charleroi op zijn beurt toen Koffi een poging van Hairemans redde.



Edward Still probeerde het tij nog te keren door een halve ploeg te vervangen. Bijna lukte dat ook nog met een knappe aanval langs 3 invallers, maar pech bleef Charleroi achtervolgen. Na voorbereidend werk van Tchatchoua en Mbenza besloot Heymans in één tijd op de paal. KV Mechelen ontsnapte opnieuw en hield zo de punten thuis.