Is match zonder inzet laatste wapenfeit van doelman Nicolas Penneteau?

vooraf, 11 uur 02. Laatste match voor Penneteau? Voor Nicolas Penneteau (40) kan het wel eens zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière zijn. De doelman is einde contract, maar heeft wel nog een optie op een extra jaar. Zijn vaste plekje onder de lat is hij al even kwijt aan Rémy Descamps, maar tegen Eupen krijgt hij nog eens een basisplaats. Een mooi afscheid? "Nee, gewoon omdat hij het verdient", bleef coach Karim Belhocine vaag in La Dernière Heure. .