Cercle zet stap richting redding, OHL heeft lot voor PO II niet meer in eigen handen

Marc Brys (OH Leuven): "Het scenario van beide ploegen was gekend: Cercle moest vooral temperament brengen, wij moesten vooral druk trachten te zetten en doelkansen creëren. De rode kaart was een beetje het gevolg van de hectiek van deze wedstrijd. Met elf tegen tien dachten we wat rust aan de bal te krijgen, maar die kregen we niet. Dan valt zowel het eerste als het tweede doelpunt een beetje uit de kluts, waarbij wij te laat reageren."

"Bij 1-0 hadden we nog een kans op de gelijkmaker met Tamari. Dat had een keerpunt moeten zijn voor ons, maar dan komt de 2-0 en zie je toch de gelatenheid. Er is dan nog wel wat wil en wat druk, maar dan valt ook nog de 3-0 uit een corner. Dat was een beetje een horrorscenario voor ons. Als je daarmee het seizoen moet afsluiten, is dat verschrikkelijk. De constatering is dat wij moeilijk met druk kunnen omgaan en te nerveus en overenthousiast aan de wedstrijd begonnen."





"We hebben het niet goed genoeg gedaan met elf tegen tien, bijlange niet. We hebben ook te weinig gecreëerd. Als je er niet in slaagt om het overtal uit te spelen, kan zoiets gebeuren. Proficiat aan Cercle. En wij staan weer met de voetjes op de grond."