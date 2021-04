Anderlecht staat in 4 minuten op uit de doden in klassieker tegen Club Brugge

Vincent Kompany bleef rustig en prees zijn spelers. "Ik ben blij voor de jongens. Ik kan ze zelfs geen klein beetje verwijten op hun ingesteldheid. Ze hebben het verdiend. We willen dat gevoel niet verstoppen. De jongens mogen tevreden zijn, maar morgen gaan we opnieuw werken."

Anderlecht boog tegen de verwachting in de 0-1 nog om. "Dat is een beetje de rode draad doorheen ons seizoen. We hebben altijd een reactie getoond, of het nu tijdens de match was of tijdens de week. Dat is het voordeel van het werken met een jonge groep. Het zijn jongens die zich altijd opnieuw kunnen opladen voor deze momenten."

"Ik blijf er rustig bij", zei de coach. "We hebben een wedstrijd gewonnen. Dat is leuk voor de supporters en voor de spelers, maar het werk is nog niet af."

De prestaties van Anderlecht tegen de andere topploegen belooft veel goeds. "Daar kruipt veel werk en energie in. Dit blijft een ploeg van progressie. Je kan iemand verkleed als clown aan het stuur zetten, dat stop je niet. De jongens worden elke dag beter. Mijn rol is om die progressie te versnellen."

Kijkt Kompany straks naar Beerschot-Oostende? "Uit interesse. Ik heb uit mijn loopbaan geleerd dat ik niet te veel moet hopen op het falen van anderen. We moeten naar onszelf kijken. We waren eigenlijk al afgeschreven. We hebben nu 6 op 6, ik wil 9 op 9 halen."