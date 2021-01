Anderlecht morst met kansen, OHL wint op een diefje met late penalty

Marc Brys zag een wedstrijd met twee gezichten: "Ik vond dat wij sterker waren in de eerste helft. Het was zeker niet zo dat wij de kat uit de boom keken. Het was vooral Anderlecht dat in de omschakeling speelde. In de tweede helft was Anderlecht wel dominant en speelden zij veel op onze helft. Het lukte ons te weinig om er snel uit te komen."

"Gaandeweg ga je dan rekenen op een punt, en dan is het leuk als er nog een appel uit de kast valt, vooral door de inzet van Maertens. Het is opzienbarend dat hij nog de energie heeft om dat te doen. Wij pakken die drie punten graag aan. We zijn zeer blij, ook omdat we goed uit de stage gekomen zijn. Het is altijd een risico om zo te trainen. We zijn op de stage niet met Anderlecht bezig geweest, maar het is goed als je dan toch die drie punten thuis kunt houden", aldus Brys.