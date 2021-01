Nummer 3 Charleroi lijdt schipbreuk in Oostende

Brecht Capon mocht nog eens spelen en bouwde mee aan de zege van Oostende. "Het was als team een goede prestatie. Misschien niet met het mooiste of beste voetbal, maar met vechtlust en teamspirit. Vandaag is nog maar eens bewezen dat je daar ver mee komt."

Capon zit dit seizoen vaker op de bank dan hem lief is. "Dat is niet altijd even leuk, maar de trainer apprecieert mijn werk op training en weet dat ik er sta als het nodig is. Dat heb ik bewezen tegen Antwerp en Charleroi, toch twee ploegen die top 6 zullen spelen."

"De club weet wat ze aan mij heeft en ik probeer mijn steentje bij te dragen in een andere rol. Er komt in een carrière altijd een periode waarin je minder aan de bak komt", filosofeerde de plichtsbewuste Capon. "Dan is het belangrijk om de jonge gasten te pushen en steun te geven."