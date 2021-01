KV Mechelen verdrijft degradatiewolken tegen zielloos Antwerp

KV Mechelen - Antwerp in een notendop:

Antwerp kan prima start niet doortrekken

Antwerp kon in Mechelen niet rekenen op Mbokani, maar begon toch erg offensief aan de partij. Al in de openingsminuten verscheen gelegenheidsspits Miyoshi in de zestien meter, Walsh voorkwam een vroege tegengoal.

Na die scherpe start zakte Antwerp stilaan weg. KV Mechelen nam de controle over en zocht geduldig naar een opening in de Antwerp-defensie, waar Beiranvand opnieuw in doel stond door de blessure van Butez. De thuisploeg dwong een paar uitstekende kansen af, maar Hairemans en vooral Schoofs lieten ze liggen.

Aan de overkant kwam ook Refaelov nog dicht bij de openingstreffer, maar de Israëliër mikte een wenkende kopkans naast. Behalve nog een schietkansje voor Miyoshi maakte Antwerp weinig klaar in offensief opzicht. De afwezigheid van Mbokani, nog in quarantaine na een verblijf in het buitenland, werd duidelijk gevoeld.