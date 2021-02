Charleroi raakt ook niet voorbij hekkensluiter en blijft steken op 6 op 27

Nicky Hayen (trainer Waasland-Beveren): "Als je 4 minuten voor tijd op voorsprong komt, hoop je natuurlijk altijd te winnen. Daarom is het heel zuur dat we zo laat nog een tegendoelpunt krijgen. Er was net iets te weinig druk op de bal, maar het was ook wel een geweldig doelpunt."

"We hebben het 25 minuten echt moeilijk gehad, maar daarna toonden we echt wel strijdlust. Volgende week moeten we naar Cercle Brugge, maar daar verandert deze uitslag niets aan. Of je nu met 1 punt voorsprong of 1 punt achterstand aan de wedstrijd begint, het doel blijft hetzelfde."

Karim Belhocine (trainer Charleroi): "Ondanks onze late gelijkmaker zijn we toch nog steeds ontgoocheld vandaag. We hebben goed gespeeld en veel kansen gecreëerd en dan is het jammer dat we vandaag niet winnen."

"Waasland-Beveren heeft een goede wedstrijd gespeeld en ik heb veel respect voor deze ploeg. We hebben natuurlijk nog steeds hoge ambities, maar daarom moeten we nu hard blijven werken."