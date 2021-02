Antwerp blijft steken op gelijkspel tegen STVV

Antwerp - STVV in een notendop:

Flauwe eerste helft levert weinig spektakel op

Pas met de rust in zicht kwamen er wat meer openingen. Een mooi uitgespeelde aanval van STVV eindigde met een kopbal van Brüls die niet zo ver over ging. Aan de overkant kreeg De Laet de bal niet voorbij Schmidt na een prima steekpass van Gerkens.

Na een half uur lag de partij ook nog eens vijf minuten stil door een nieuwe blessure bij Beiranvand, die net als donderdag in de Europa League de strijd moest staken. Ortwin De Wolf nam opnieuw zijn plaats tussen de palen over.

De wedstrijd op de Bosuil begon veelbelovend, met al na vijf minuten een behoorlijke kans voor Lamkel Zé, maar zakte daarna snel in. Beide ploegen speelden vanuit een strakke organisatie en schuwden de risico’s, waardoor de spektakelwaarde onder de verwachtingen bleef.

Suzuki laat na om STVV drie punten te schenken

Na de pauze zagen we net iets meer dadendrang bij STVV. Dat leverde uiteindelijk ook een geweldige kans op voor de bezoekers: Suzuki verscheen bij een vrije trap van Brüls moederziel alleen voor De Wolf, maar duwde het leer naast. Veruit de beste kans van de partij, maar opnieuw geen doelpunt.

Antwerp bakte er na de rust eigenlijk niets meer van. Ook de inbreng van de wederoptredende Mbokani veranderde daar weinig aan. STVV-doelman Schmidt werd nooit echt bedreigd.

In de slotfase kregen we zowaar nog een doelpunt te zien, maar de kopbalgoal van Lavalée werd afgekeurd wegens een voorafgaande overtreding. Zo bleef het na een flauwe vertoning 0-0. Antwerp profiteert amper van het puntenverlies van de concurrentie, STVV is nog niet verlost van de degradatiezorgen.