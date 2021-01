LIVE: Armenakas brengt Zulte Waregem op voorsprong tegen OHL

40' eerste helft, minuut 40. Sowah kan nog eens van ver uithalen, maar besluit te centraal. Bostyn kan de bal makkelijk oprapen. . Sowah kan nog eens van ver uithalen, maar besluit te centraal. Bostyn kan de bal makkelijk oprapen.

39' eerste helft, minuut 39.

36' eerste helft, minuut 36. Flauwe kopbal Maertens. OHL deelt nog eens een prikje uit na een hoekschop. De kopbal van Maertens is uiteindelijk te slap om Bostyn te verschalken. . Flauwe kopbal Maertens OHL deelt nog eens een prikje uit na een hoekschop. De kopbal van Maertens is uiteindelijk te slap om Bostyn te verschalken.

33' eerste helft, minuut 33. OHL kan niet meteen reageren, Zulte Waregem blijft voor de aanval kiezen. Een verre knal van Opare gaat ruim naast . OHL kan niet meteen reageren, Zulte Waregem blijft voor de aanval kiezen. Een verre knal van Opare gaat ruim naast

30' eerste helft, minuut 30.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Panagiotis Armenakas van Zulte Waregem. 1, 0. goal Zulte Waregem OH Leuven 42' 1 0

28' eerste helft, minuut 28. Armenakas opent de score. Iets voor het halfuur komt de thuisploeg op voorsprong. OHL krijgt de bal niet weg na een hoekschop. Een schot van De Bock wordt nog gekeerd door Romo, maar in de herneming treft Armenakas raak. De Australiër maakte zaterdag ook al de laatste en 5e goal op de Freethiel. . Armenakas opent de score Iets voor het halfuur komt de thuisploeg op voorsprong. OHL krijgt de bal niet weg na een hoekschop. Een schot van De Bock wordt nog gekeerd door Romo, maar in de herneming treft Armenakas raak. De Australiër maakte zaterdag ook al de laatste en 5e goal op de Freethiel.



24' eerste helft, minuut 24. OHL begon het best aan de wedstrijd, maar intussen houden beide teams elkaar in evenwicht. Veel werk moesten de doelmannen nog niet opknappen. . OHL begon het best aan de wedstrijd, maar intussen houden beide teams elkaar in evenwicht. Veel werk moesten de doelmannen nog niet opknappen.

20' eerste helft, minuut 20. Maertens rukt centraal op en haalt uit, maar Deschacht kan zijn schot nog in hoekschop deviëren. Die levert niks op door een duwfout van Henry. . Maertens rukt centraal op en haalt uit, maar Deschacht kan zijn schot nog in hoekschop deviëren. Die levert niks op door een duwfout van Henry.

19' eerste helft, minuut 19. Iedereen is hier al doornat en verschillende spelers hebben al modderspatten op hun benen. Het Regenboogstadion is vanavond toch vooral het Regenstadion. Bert Sterckx op Radio 1. Iedereen is hier al doornat en verschillende spelers hebben al modderspatten op hun benen. Het Regenboogstadion is vanavond toch vooral het Regenstadion. Bert Sterckx op Radio 1

15' eerste helft, minuut 15. Bruno kan zich eindelijk eens doorzetten, maar hij plant de bal in het zijnet. Bovendien was het randje buitenspel voor de topschutter van Essevee. . Bruno kan zich eindelijk eens doorzetten, maar hij plant de bal in het zijnet. Bovendien was het randje buitenspel voor de topschutter van Essevee.

14' eerste helft, minuut 14. Zulte Waregem slaagt er voorlopig niet in om in de buurt van Romo te komen. Het zijn de bezoekers die het best aan deze wedstrijd begonnen zijn. . Zulte Waregem slaagt er voorlopig niet in om in de buurt van Romo te komen. Het zijn de bezoekers die het best aan deze wedstrijd begonnen zijn.

12' eerste helft, minuut 12.

10' eerste helft, minuut 10. De meeste dreiging blijft van OHL komen. Maertens bedankt voor zijn basisplaats met een afstandsschot, maar dat gaat toch nog ruim naast. . De meeste dreiging blijft van OHL komen. Maertens bedankt voor zijn basisplaats met een afstandsschot, maar dat gaat toch nog ruim naast.

8' eerste helft, minuut 8. Bostyn moet even grabbelen. De bezoekers komen nog eens piepen. Mercier haalt uit met een strakke knal, Bostyn heeft er de nodige moeite mee. De doelman moet tussen zijn benen even zoeken naar de bal, maar heeft het kleinood uiteindelijk toch te pakken. . Bostyn moet even grabbelen De bezoekers komen nog eens piepen. Mercier haalt uit met een strakke knal, Bostyn heeft er de nodige moeite mee. De doelman moet tussen zijn benen even zoeken naar de bal, maar heeft het kleinood uiteindelijk toch te pakken.

6' eerste helft, minuut 6.

6' eerste helft, minuut 6. Geen Benkovic, wél Maertens. Marc Brys heeft nog een last minute wijziging doorgevoerd. Benkovic is uiteindelijk toch niet aan de wedstrijd begonnen, het is wel degelijk Maertens die weer in de basis staat. . Geen Benkovic, wél Maertens Marc Brys heeft nog een last minute wijziging doorgevoerd. Benkovic is uiteindelijk toch niet aan de wedstrijd begonnen, het is wel degelijk Maertens die weer in de basis staat.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste kans is voor de bezoekers. Bostyn werkt een voorzet weg in de voeten van Sowah. Die kan vrij uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt door Deschacht. . De eerste kans is voor de bezoekers. Bostyn werkt een voorzet weg in de voeten van Sowah. Die kan vrij uithalen, maar zijn schot wordt afgeblokt door Deschacht.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Zulte Waregem brengt de wedstrijd tegen OHL op gang. Pakt het 15 op 15 of herpakken de Leuvenaars zich? . Aftrap Zulte Waregem brengt de wedstrijd tegen OHL op gang. Pakt het 15 op 15 of herpakken de Leuvenaars zich?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:36 vooraf, 18 uur 36. Begin oktober hield OH Leuven de punten thuis tegen Zulte Waregem. Een donkere periode voor het team van Francky Dury waarin het in 7 wedstrijden amper 2 punten kon sprokkelen. Begin november begon het tij te keren voor Essevee. Sindsdien verloor het in 10 wedstrijden slechts 2 keer, won het 7 keer en speelde het 1 keer gelijk. . Begin oktober hield OH Leuven de punten thuis tegen Zulte Waregem. Een donkere periode voor het team van Francky Dury waarin het in 7 wedstrijden amper 2 punten kon sprokkelen. Begin november begon het tij te keren voor Essevee. Sindsdien verloor het in 10 wedstrijden slechts 2 keer, won het 7 keer en speelde het 1 keer gelijk.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Hevige regenval. Het regent pijpenstelen in het Regenboogstadion en dat zorgt ook voor een zompige grasmat. Afwachten welke van beide ploegen daar het best mee omgaat. . Hevige regenval Het regent pijpenstelen in het Regenboogstadion en dat zorgt ook voor een zompige grasmat. Afwachten welke van beide ploegen daar het best mee omgaat.

18:21 vooraf, 18 uur 21. OHL scoorde al in elke wedstrijd. OHL kon in zijn laatste 5 wedstrijden enkele thuis tegen Anderlecht de volle buit pakken. Bovendien trof het in de voorbije 4 wedstrijden telkens slechts 1 keer raak. Opmerkelijk, want met 36 goals is OHL het op 3 na best scorende team in 1A. OHL is na 21 wedstrijden wel de enige ploeg die in elke wedstrijd minstens 1 keer scoorde. . OHL scoorde al in elke wedstrijd OHL kon in zijn laatste 5 wedstrijden enkele thuis tegen Anderlecht de volle buit pakken. Bovendien trof het in de voorbije 4 wedstrijden telkens slechts 1 keer raak. Opmerkelijk, want met 36 goals is OHL het op 3 na best scorende team in 1A. OHL is na 21 wedstrijden wel de enige ploeg die in elke wedstrijd minstens 1 keer scoorde.

18:08 vooraf, 18 uur 08. Geen Kainourgios bij Zulte Waregem. Opvallend, bij Zulte Waregem zit Kainourgios, zaterdag nog goed voor 2 treffers tegen Waasland-Beveren, niet in de kern. Hij wordt in de basis vervangen door Armenakas. Anderlecht-huurling Colassin mag dan weer meteen plaatsnemen op de bank. . Geen Kainourgios bij Zulte Waregem Opvallend, bij Zulte Waregem zit Kainourgios, zaterdag nog goed voor 2 treffers tegen Waasland-Beveren, niet in de kern. Hij wordt in de basis vervangen door Armenakas. Anderlecht-huurling Colassin mag dan weer meteen plaatsnemen op de bank.

18:00 vooraf, 18 uur . OHL zonder Ngawa. 2 wijzigingen bij OHL. Maertens en Ngawa, die geschorst is na zijn rode kaart tegen STVV, verdwijnen uit de basis. Schrijvers en Benkovic nemen hun plaatsen in. . OHL zonder Ngawa 2 wijzigingen bij OHL. Maertens en Ngawa, die geschorst is na zijn rode kaart tegen STVV, verdwijnen uit de basis. Schrijvers en Benkovic nemen hun plaatsen in.

17:50 vooraf, 17 uur 50. Zet Zulte Waregem zegereels voort? Zulte Waregem verkeert in bloedvorm met een 12 op 12, bij OH Leuven zijn ze de weg een beetje kwijt na een 3 op 12. Herpakt OHL zich vanavond of springt Essevee over de Leuvenaars? Volg hier de wedstrijd vanaf 18.45u. . Zet Zulte Waregem zegereels voort? Zulte Waregem verkeert in bloedvorm met een 12 op 12, bij OH Leuven zijn ze de weg een beetje kwijt na een 3 op 12. Herpakt OHL zich vanavond of springt Essevee over de Leuvenaars? Volg hier de wedstrijd vanaf 18.45u.

17:50 - Vooraf Vooraf, 17 uur 50

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Panagiotis Armenakas, Ibrahima Seck, Omar Govea, Damien Marcq, Mathieu De Smet, Gianni Bruno Opstelling Zulte Waregem Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Panagiotis Armenakas, Ibrahima Seck, Omar Govea, Damien Marcq, Mathieu De Smet, Gianni Bruno

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Thibault Vlietinck, David Hubert, Václav Jemelka, Casper de Norre, Siebe Schrijvers, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Kristiyan Malinov, Kamal Sowah, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Rafael Romo, Thibault Vlietinck, David Hubert, Václav Jemelka, Casper de Norre, Siebe Schrijvers, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Kristiyan Malinov, Kamal Sowah, Thomas Henry