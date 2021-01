Zulte Waregem ploetert naar de overwinning tegen KV Oostende

Zulte Waregem - KV Oostende in een notendop:

Sakala en Bruno bevestigen status als topscorer

‘Dat kan ik ook’, dacht Zulte Waregem-topschutter Gianni Bruno, en hij bracht de thuisploeg langszij met een droge knal in het dak van het doel, ook al zijn 12e van het seizoen. Tussendoor had Sakala nog bijna zijn tweede van de namiddag te pakken, maar hij raakte niet voorbij de goed uitgekomen Bostyn.

Op het kwartier was het aan de overkant wel prijs. De onvermijdelijke Sakala plukte een lange bal van Skulason heerlijk uit de lucht, omspeelde Bostyn en schoof de 0-1 in het lege doel. Knappe goal, nummer 12 van het seizoen al voor de Zambiaan.

Jelle Vossen schenkt Zulte Waregem de volle buit

Ook in de tweede helft bleven beide ploegen volop voor de aanval kiezen, al kwam Zulte Waregem nu wel wat scherper voor de dag dan de bezoekers. Govea en Bruno hadden allebei de 2-1 aan de voet, maar faalden bij de afwerking.

Halverwege de tweede helft vond Jelle Vossen wel de weg naar de goal. Zijn doelpunt werd eerst nog afgekeurd wegens nipt buitenspel, maar het lijntje van de VAR bracht uitsluitsel: geen offside en dus toch 2-1 voor Zulte Waregem.

Bij KV Oostende was het vet stilaan van de soep. Nog één keer werd de verdediging van Zulte Waregem in de problemen gebracht, Kvasina mikte een vrije kopkans recht in de handen van Bostyn. Zo bleef het 2-1, KV Oostende blijft hangen op plaats 8, Zulte Waregem staat op 3 punten van de linkerkolom.