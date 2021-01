Christian Brüls dirigeert STVV naar belangrijke zege tegen Cercle Brugge

STVV - Cercle Brugge in een notendop:

Brüls opent de score met een penseelstreek

De wedstrijd kwam maar traag op gang. Beide ploegen bouwden veel voorzichtigheid in in hun spel en schuwden de risico’s.

Na een geschiedenisloos eerste kwartier achtte Christian Brüls ineens zijn moment gekomen: hij kreeg de bal van Suzuki buiten de zestien meter, kapte zich vrij en krulde het leer heerlijk in de bovenhoek. Het eerste doelpunt van Brüls voor STVV, en meteen een pareltje.

Cercle bakte er maar weinig van in de eerste helft, maar kwam wel bijna langszij toen een voorzet slecht verwerkt werd door de STVV-defensie. Ugbo had de gelijkmaker aan de voet, maar duwde de bal van dichtbij over.

Het overige gevaar voor de pauze kwam allemaal van de thuisploeg. Didillon moest tweemaal gepast naar de hoek duiken, eerst bij een vrije trap van Brüls, daarna bij een knap vluchtschot van Lavalée.