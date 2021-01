Beerschot zet puntjes op de i door promotiemaatje OHL 3e keer te kloppen

OHL - Beerschot in een notendop

Ook de derde keer is de goeie keer voor Beerschot

Begin augustus won Beerschot de terugmatch van de promotiefinale in 1B en in de heenronde werd het 4-2 voor de Ratten. Maar wie ook in de terugronde een match met veel goals had verwacht, kwam van een kale kermis thuis. Na 45 minuten stond de 0-0 nog op het bord.

Daar moest OHL ook doelman Romo voor bedanken. Hij pakte uit met enkele knappe saves op Sanusi en Suzuki. Ook Vanhamel bleef niet werkloos, maar de aanvalsmachine van de thuisploeg liep niet zo gesmeerd. Vooral Sowah blonk op de matige grasmat uit met slechte passes.

Ook na de pauze bleef de score lang ongewijzigd. Beerschot plooide terug om dan op de counter een paar keer gevaarlijk uit te halen. OHL had de bal en een kwartier voor het einde was er ook een kopkansje voor Schrijvers, maar de opener ging er niet in.

En dan volgt bijna altijd het deksel op de neus. Dit keer kwam dat van Tissoudali. Hij nam in de Leuvense 16 drie mannetjes te grazen en duwde de bal daarna over de doelman. Een prachtige goal die Beerschot drie punten opleverde. Het springt over OHL in de stand en staat voorlopig 5e.