Genk morst ook met punten in Mechelen na scoreloos gelijkspel

18:05 einde, 18 uur 05. EINDE. De wedstrijd tussen Genk en KV Mechelen eindigt op een 0-0-gelijkspel na een gesloten wedstrijd. Genk blijft hangen op plaats 3, terwijl KV Mechelen zich op een 10e stek parkeert. . EINDE De wedstrijd tussen Genk en KV Mechelen eindigt op een 0-0-gelijkspel na een gesloten wedstrijd. Genk blijft hangen op plaats 3, terwijl KV Mechelen zich op een 10e stek parkeert.

90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

90+2' Gele kaart voor Bryan Heynen van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 92 Bryan Heynen KRC Genk

90' tweede helft, minuut 90. Geel Heynen. Kaboré pakt uit met een stevige maar correcte tackle en zet dan zelf de tegenaanval op. Heynen haalt opnieuw de angel uit de aanval en krijgt dan toch een gele kaart. . Geel Heynen Kaboré pakt uit met een stevige maar correcte tackle en zet dan zelf de tegenaanval op. Heynen haalt opnieuw de angel uit de aanval en krijgt dan toch een gele kaart.

88' tweede helft, minuut 88. Na een domme fout van Vranckx krijgen we nog een vrije trap op een gevaarlijke plek voor Genk. De bal wordt al bij al simpel weggewerkt. . Na een domme fout van Vranckx krijgen we nog een vrije trap op een gevaarlijke plek voor Genk. De bal wordt al bij al simpel weggewerkt.

87' tweede helft, minuut 87. Munoz heeft een zee van ruimte om een goede voorzet te trappen, maar levert slordig in bij Thoelen. Hier zat meer in voor de bezoekers. . Munoz heeft een zee van ruimte om een goede voorzet te trappen, maar levert slordig in bij Thoelen. Hier zat meer in voor de bezoekers.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Kerim Mrabti eruit wissel Kerim Mrabti Onur Kaya

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KV Mechelen, Steven Defour erin, Rob Schoofs eruit wissel Rob Schoofs Steven Defour

84' tweede helft, minuut 84. Defour en Kaya in, Mrabti en Schoofs out. Wouter Vrancken voert zijn 2e dubbele wissel van de avond door. Defour en Kaya komen in de plaats van Mrabti en Schoofs. . Defour en Kaya in, Mrabti en Schoofs out Wouter Vrancken voert zijn 2e dubbele wissel van de avond door. Defour en Kaya komen in de plaats van Mrabti en Schoofs.

83' tweede helft, minuut 83. Vranckx knalt naast. Daar is Mechelen nog eens! Vranckx probeert het met een afstandsschot, maar mikt de bal naast het doel van Vukovic. . Vranckx knalt naast Daar is Mechelen nog eens! Vranckx probeert het met een afstandsschot, maar mikt de bal naast het doel van Vukovic.

79' tweede helft, minuut 79. De tijd begint nu echt wel te dringen voor beide ploegen als ze nog een zaakje willen doen deze speeldag. Met een gelijkspel blijft Genk 3e en Mechelen 10e. . De tijd begint nu echt wel te dringen voor beide ploegen als ze nog een zaakje willen doen deze speeldag. Met een gelijkspel blijft Genk 3e en Mechelen 10e.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KRC Genk, Luca Oyen erin, Junya Ito eruit wissel Junya Ito Luca Oyen

74' tweede helft, minuut 74. Mrabti kan net niet meegrissen. Na een knappe één-twee kan Mrabti de bal net niet meegrissen om Vukovic aan het werk te zetten. Hier zat meer in voor de thuisploeg. . Mrabti kan net niet meegrissen Na een knappe één-twee kan Mrabti de bal net niet meegrissen om Vukovic aan het werk te zetten. Hier zat meer in voor de thuisploeg.

73' tweede helft, minuut 73. Het momentum in deze wedstrijd lijkt nu toch bij KV Mechelen te liggen. Na een vlotte combinatie via de rechterflank moet Munoz een hoekschop toestaan. . Het momentum in deze wedstrijd lijkt nu toch bij KV Mechelen te liggen. Na een vlotte combinatie via de rechterflank moet Munoz een hoekschop toestaan.

71' tweede helft, minuut 71. Nog 20 minuten. We zijn ondertussen al 25 minuten ver in de 2e helft en veel grote kansen hebben we nog steeds niet gezien. Valt er straks nog een doelpunt uit de lucht? . Nog 20 minuten We zijn ondertussen al 25 minuten ver in de 2e helft en veel grote kansen hebben we nog steeds niet gezien. Valt er straks nog een doelpunt uit de lucht?

69' tweede helft, minuut 69. Thorstvedt met een schicht. Vanuit het niets legt Thorstvedt aan voor een schot. De pegel van de Noor zoeft niet zo gek ver naast het doel van Thoelen. . Thorstvedt met een schicht Vanuit het niets legt Thorstvedt aan voor een schot. De pegel van de Noor zoeft niet zo gek ver naast het doel van Thoelen.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KV Mechelen, Aster Vranckx erin, Geoffry Hairemans eruit wissel Geoffry Hairemans Aster Vranckx

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij KV Mechelen, Ferdy Druijf erin, Igor De Camargo eruit wissel Igor De Camargo Ferdy Druijf

66' tweede helft, minuut 66. Vranckx en Druijf voor Hairemans en De Camargo. Wouter Vrancken brengt 2 frisse krachten op het veld. Helpen de 2 invallers KV Mechelen aan de drie punten? . Vranckx en Druijf voor Hairemans en De Camargo Wouter Vrancken brengt 2 frisse krachten op het veld. Helpen de 2 invallers KV Mechelen aan de drie punten?

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KRC Genk, Daniel Muñoz erin, Ángelo Preciado eruit wissel Ángelo Preciado Daniel Muñoz

62' tweede helft, minuut 62. De Camargo over. Van Damme krijgt de bal cadeau en zoekt dan meteen de diepte bij De Camargo. De spits kopt de bal uiteindelijk over de kooi van Vukovic. . De Camargo over Van Damme krijgt de bal cadeau en zoekt dan meteen de diepte bij De Camargo. De spits kopt de bal uiteindelijk over de kooi van Vukovic.

61' tweede helft, minuut 61. KV Mechelen voert de druk nu echt wel op. Schoofs bereikt de achterlijn en zoekt dan het hoofd van De Camargo. De ervaren spits moet wat achteruit lopen, waardoor zijn kopbal het doel mist. . KV Mechelen voert de druk nu echt wel op. Schoofs bereikt de achterlijn en zoekt dan het hoofd van De Camargo. De ervaren spits moet wat achteruit lopen, waardoor zijn kopbal het doel mist.

60' tweede helft, minuut 60. Mrabti devieert nipt naast. Shved slingert zich voorbij Preciado en bereikt dan Mrabti in de zestien. De Zweed kan net niet voldoende bij de bal, waardoor zijn poging net naast de paal over de achterlijn gaat. . Mrabti devieert nipt naast Shved slingert zich voorbij Preciado en bereikt dan Mrabti in de zestien. De Zweed kan net niet voldoende bij de bal, waardoor zijn poging net naast de paal over de achterlijn gaat.

57' tweede helft, minuut 57. Gesloten wedstrijd. Strijd krijgen we alvast wel te zien in de 2e helft. Misschien kan een doelpuntje deze wedstrijd helemaal openbreken. . Gesloten wedstrijd Strijd krijgen we alvast wel te zien in de 2e helft. Misschien kan een doelpuntje deze wedstrijd helemaal openbreken.

56' Gele kaart voor Joachim Van Damme van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 56 Joachim Van Damme KV Mechelen

55' tweede helft, minuut 55. Geel voor Van Damme. De gele kaarten stapelen zich ondertussen op in deze wedstrijd. Nu is het Joachim Van Damme die in het boekje gaat van scheidsrechter Dierick. . Geel voor Van Damme De gele kaarten stapelen zich ondertussen op in deze wedstrijd. Nu is het Joachim Van Damme die in het boekje gaat van scheidsrechter Dierick.

53' tweede helft, minuut 53. Preciado laat zich te makkelijk vallen en krijgt de fout niet mee. Shved probeert met een scherpe voorzet De Camargo te vinden, maar de bal wordt in hoekschop verwerkt. . Preciado laat zich te makkelijk vallen en krijgt de fout niet mee. Shved probeert met een scherpe voorzet De Camargo te vinden, maar de bal wordt in hoekschop verwerkt.

53' tweede helft, minuut 53. De 2e helft ligt voorlopig wat in de lijn van de 1e: een gesloten wedstrijd met weinig kansen. . De 2e helft ligt voorlopig wat in de lijn van de 1e: een gesloten wedstrijd met weinig kansen.

51' Gele kaart voor Kristian Thorstvedt van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 51 Kristian Thorstvedt KRC Genk

50' tweede helft, minuut 50. Geel voor Thorstvedt. Thorstvedt komt veel te laat bij Shved en gaat op de bon. Een logische gele kaart voor de Noorse middenvelder. . Geel voor Thorstvedt Thorstvedt komt veel te laat bij Shved en gaat op de bon. Een logische gele kaart voor de Noorse middenvelder.

48' tweede helft, minuut 48. Opnieuw Thoelen. Na een snel genomen vrije trap bedient Ito Arteaga in de zestien, maar opnieuw houdt Thoelen de nul op het bord. In de rebound wordt Onuachu afgefloten voor buitenspel. . Opnieuw Thoelen Na een snel genomen vrije trap bedient Ito Arteaga in de zestien, maar opnieuw houdt Thoelen de nul op het bord. In de rebound wordt Onuachu afgefloten voor buitenspel.

47' tweede helft, minuut 47. KV Mechelen eist de bal meteen op in de 2e helft en gaat op zoek naar de 1-0. Arteaga kan nog net voorkomen dat De Camargo alleen voor Vukovic komt te staan. . KV Mechelen eist de bal meteen op in de 2e helft en gaat op zoek naar de 1-0. Arteaga kan nog net voorkomen dat De Camargo alleen voor Vukovic komt te staan.

46' tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. De bal rolt opnieuw in het AFAS-stadion. Wie trekt het laken naar zich toe in de 2e helft? . TWEEDE HELFT De bal rolt opnieuw in het AFAS-stadion. Wie trekt het laken naar zich toe in de 2e helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:02 rust, 17 uur 02. RUST. Na 45 minuten staat het nog steeds 0-0 Achter de Kazerne. Genk had de beste kansen, maar Bongonda stuitte tot twee keer toe op een sterk keepende Thoelen. . RUST Na 45 minuten staat het nog steeds 0-0 Achter de Kazerne. Genk had de beste kansen, maar Bongonda stuitte tot twee keer toe op een sterk keepende Thoelen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. 1 minuut extra tijd. Valt er nog een appel uit de kast voor de rust? We lijken met een brilscore de kleedkamer in te trekken. . 1 minuut extra tijd Valt er nog een appel uit de kast voor de rust? We lijken met een brilscore de kleedkamer in te trekken.

42' eerste helft, minuut 42. Bongonda laat de 0-1 liggen! Heynen zet Bongonda met een knappe pas oog in oog met Thoelen. De aanvaller heeft de openingstreffer aan de voet, maar stuit op de doelman. Knappe redding! . Bongonda laat de 0-1 liggen! Heynen zet Bongonda met een knappe pas oog in oog met Thoelen. De aanvaller heeft de openingstreffer aan de voet, maar stuit op de doelman. Knappe redding!

40' eerste helft, minuut 40. De Camargo gaat neer in de zestien, maar zowel de scheidsrechter als de VAR geven geen kik. Geen strafschop voor de thuisploeg. . De Camargo gaat neer in de zestien, maar zowel de scheidsrechter als de VAR geven geen kik. Geen strafschop voor de thuisploeg.

37' eerste helft, minuut 37. Kansarme wedstrijd. Net zoals in de wedstrijd tegen Zulte Waregem zijn de kansen schaars voor Racing Genk. Net voor de rust kon Onuachu toen de score wel openen voor de Limburgers. Kunnen de bezoekers ook deze keer met een voorsprong de kleedkamer intrekken? . Kansarme wedstrijd Net zoals in de wedstrijd tegen Zulte Waregem zijn de kansen schaars voor Racing Genk. Net voor de rust kon Onuachu toen de score wel openen voor de Limburgers. Kunnen de bezoekers ook deze keer met een voorsprong de kleedkamer intrekken?

34' eerste helft, minuut 34. Met een knappe combinatie tussen Schoofs en Hairemans zet KV Mechelen een counter op. Heynen ruikt het gevaar en haalt de angel uit de aanval met een professionele tackle. De middenvelder komt weg zonder geel. . Met een knappe combinatie tussen Schoofs en Hairemans zet KV Mechelen een counter op. Heynen ruikt het gevaar en haalt de angel uit de aanval met een professionele tackle. De middenvelder komt weg zonder geel.

33' eerste helft, minuut 33. Onuachu een eerste keer. Onuachu kapt zich knap vrij aan de rand van het strafschopgebied en probeert het dan met zijn linker. De knal van de Nigeriaan is te centraal om Thoelen te kunnen verrassen. . Onuachu een eerste keer Onuachu kapt zich knap vrij aan de rand van het strafschopgebied en probeert het dan met zijn linker. De knal van de Nigeriaan is te centraal om Thoelen te kunnen verrassen.

31' eerste helft, minuut 31. Op een vrije trap van Bongonda en een knal van Shved na hebben we nog niet echte grote kansen gezien in deze wedstrijd. Ondertussen zijn we wel al meer dan een halfuur onderweg in deze wedstrijd. . Op een vrije trap van Bongonda en een knal van Shved na hebben we nog niet echte grote kansen gezien in deze wedstrijd. Ondertussen zijn we wel al meer dan een halfuur onderweg in deze wedstrijd.

29' eerste helft, minuut 29. Shved stuit op Vukovic. Daar is Shved nog eens. Na een knappe individuele actie neemt de Oekraïner Vukovic onder vuur. De Genkse doelman kan het schot uiteindelijk in hoekschop verwerken. . Shved stuit op Vukovic Daar is Shved nog eens. Na een knappe individuele actie neemt de Oekraïner Vukovic onder vuur. De Genkse doelman kan het schot uiteindelijk in hoekschop verwerken.

25' eerste helft, minuut 25. Toma met een schotje. Na een slimme loopactie vindt Heynen Toma net voor de zestien. De Zwitser probeert het met een lage schuiver, maar zijn schot rolt uiteindelijk naast de kooi van Thoelen. . Toma met een schotje Na een slimme loopactie vindt Heynen Toma net voor de zestien. De Zwitser probeert het met een lage schuiver, maar zijn schot rolt uiteindelijk naast de kooi van Thoelen.

24' eerste helft, minuut 24. Ito wordt aangespeeld aan de rand van de zestien, maar levert de bal dan simpel in bij de thuisploeg. De meeste dreiging komt toch van Racing Genk in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. . Ito wordt aangespeeld aan de rand van de zestien, maar levert de bal dan simpel in bij de thuisploeg. De meeste dreiging komt toch van Racing Genk in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd.

21' eerste helft, minuut 21. Waar is Onuachu? Voorlopig komt Paul Onuachu nog niet echt in het stuk voor. De Gouden Stier is moeilijk te bereiken en wordt steeds in het oog gehouden door 2 verdedigers. . Waar is Onuachu? Voorlopig komt Paul Onuachu nog niet echt in het stuk voor. De Gouden Stier is moeilijk te bereiken en wordt steeds in het oog gehouden door 2 verdedigers.

20' eerste helft, minuut 20. Het blijft nog wachten op de eerste echte vloeiende aanval in deze wedstrijd. Arteaga mikt de bal tegen de hand van Schoofs en we krijgen opnieuw een vrije trap op een gevaarlijke plek voor de bezoekers. . Het blijft nog wachten op de eerste echte vloeiende aanval in deze wedstrijd. Arteaga mikt de bal tegen de hand van Schoofs en we krijgen opnieuw een vrije trap op een gevaarlijke plek voor de bezoekers.

16' eerste helft, minuut 16. Na een prima combinatie opent Thorstvedt op Preciado. De Ecuadoriaan krijgt de bal niet onder controle, waardoor er abrupt een einde komt aan de beloftevolle aanval. . Na een prima combinatie opent Thorstvedt op Preciado. De Ecuadoriaan krijgt de bal niet onder controle, waardoor er abrupt een einde komt aan de beloftevolle aanval.

13' eerste helft, minuut 13. Bongonda trekt de motor nog eens op gang en overbrugt meteen enkele meters. Schoofs smoort het gevaar in de kiem en werkt de aanvaller tegen de grond. . Bongonda trekt de motor nog eens op gang en overbrugt meteen enkele meters. Schoofs smoort het gevaar in de kiem en werkt de aanvaller tegen de grond.

13' eerste helft, minuut 13. Vervanging bij KV Mechelen, Issa Kabore erin, Sandy Walsh eruit wissel Sandy Walsh Issa Kabore

12' Kabore voor Walsh. We krijgen meteen de eerste wissel in deze wedstrijd. Walsh moet geblesseerd naar de kant, Kabore is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 12. Kabore voor Walsh We krijgen meteen de eerste wissel in deze wedstrijd. Walsh moet geblesseerd naar de kant, Kabore is zijn vervanger.

10' eerste helft, minuut 10. Van Damme van ver. De wedstrijd gaat goed op en neer in de openingsminuten. Joachim Van Damme probeert het met een knal van ver, maar kan Vukovic niet verontrusten. . Van Damme van ver De wedstrijd gaat goed op en neer in de openingsminuten. Joachim Van Damme probeert het met een knal van ver, maar kan Vukovic niet verontrusten.

9' Gele kaart voor Ángelo Preciado van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 9 Ángelo Preciado KRC Genk

8' eerste helft, minuut 8. Ook geel voor Preciado. In navolging van Bijker krijgt ook Preciado meteen een geel karton onder de neus geduwd. Het gaat er stevig aan toe in het begin van deze wedstrijd. . Ook geel voor Preciado In navolging van Bijker krijgt ook Preciado meteen een geel karton onder de neus geduwd. Het gaat er stevig aan toe in het begin van deze wedstrijd.

6' eerste helft, minuut 6. Wat een redding van Thoelen! Bongonda neemt de vrije trap voor zijn rekening en krult de bal knap over de muur. Gelukkig voor de thuisploeg is er Thoelen, die uitpakt met een knappe parade. Bijna stond het al 0-1 voor de bezoekers. . Wat een redding van Thoelen! Bongonda neemt de vrije trap voor zijn rekening en krult de bal knap over de muur. Gelukkig voor de thuisploeg is er Thoelen, die uitpakt met een knappe parade. Bijna stond het al 0-1 voor de bezoekers.

5' Gele kaart voor Lucas Bijker van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 5 Lucas Bijker KV Mechelen

5' eerste helft, minuut 5. Geel voor Bijker. Bijker gaat meteen op de bon na een stevig tackle op Thorstvedt. Terechte gele kaart voor de linksachter. . Geel voor Bijker Bijker gaat meteen op de bon na een stevig tackle op Thorstvedt. Terechte gele kaart voor de linksachter.

4' eerste helft, minuut 4. Mechelen probeert hoog druk te zetten op de Genkse defensie en ei zo na levert dat meteen iets op. Gelukkig voor de bezoekers loopt het uiteindelijk goed af. . Mechelen probeert hoog druk te zetten op de Genkse defensie en ei zo na levert dat meteen iets op. Gelukkig voor de bezoekers loopt het uiteindelijk goed af.

3' eerste helft, minuut 3. Mechelen duikt een eerste keer op in de buurt van Vukovic. Hairemans zoekt De Camargo in de zestien, maar de spits kan net niet bij de bal. . Mechelen duikt een eerste keer op in de buurt van Vukovic. Hairemans zoekt De Camargo in de zestien, maar de spits kan net niet bij de bal.

1' eerste helft, minuut 1. AFTRAP. We zijn eraan begonnen Achter de Kazerne. Verkleint Genk de kloof met Club Brugge of duikt KV Mechelen (voorlopig) de top 8 in? . AFTRAP We zijn eraan begonnen Achter de Kazerne. Verkleint Genk de kloof met Club Brugge of duikt KV Mechelen (voorlopig) de top 8 in?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:51 vooraf, 15 uur 51. Komt KV Mechelen de top 8 opnieuw binnen? KV Mechelen kan met een overwinning 2 plekken opschuiven in het klassement. De thuisploeg staat momenteel 10e, maar met 3 extra punten springen de manschappen van Wouter Vrancken over Beerschot en Charleroi. Beide teams komen wel nog later deze avond in actie. . Komt KV Mechelen de top 8 opnieuw binnen? KV Mechelen kan met een overwinning 2 plekken opschuiven in het klassement. De thuisploeg staat momenteel 10e, maar met 3 extra punten springen de manschappen van Wouter Vrancken over Beerschot en Charleroi. Beide teams komen wel nog later deze avond in actie.

15:51 vooraf, 15 uur 51. Springt Genk opnieuw naar plek 2? Mits een overwinning springt KRC Genk opnieuw over Antwerp naar de 2e plek in het klassement. De Limburgers kunnen ook de kloof met Club Brugge verkleinen tot 9 punten. De leider speelt morgen thuis tegen Standard. . Springt Genk opnieuw naar plek 2? Mits een overwinning springt KRC Genk opnieuw over Antwerp naar de 2e plek in het klassement. De Limburgers kunnen ook de kloof met Club Brugge verkleinen tot 9 punten. De leider speelt morgen thuis tegen Standard.

15:41 vooraf, 15 uur 41. Geen wissels bij de thuisploeg. Wouter Vrancken kiest voor dezelfde 11 namen als tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van afgelopen dinsdag. KV Mechelen won toen met 2-3 op de Freethiel en zal die goede lijn maar al te graag willen doortrekken. . Geen wissels bij de thuisploeg Wouter Vrancken kiest voor dezelfde 11 namen als tijdens de wedstrijd tegen Waasland-Beveren van afgelopen dinsdag. KV Mechelen won toen met 2-3 op de Freethiel en zal die goede lijn maar al te graag willen doortrekken.

15:34 vooraf, 15 uur 34. 3 wissels bij Genk, Bongonda opnieuw in de basis. In vergelijking met de wedstrijd tegen Zulte Waregem voert Genk-coach John van den Brom 3 wijzigingen door in zijn basiself. Arteaga en McKenzie nemen de plaats in van Cuesta (geschorst) en Munoz (rust). Ook Bongonda komt opnieuw aan de aftrap na een weekje rust. Uronen neemt plaats op de bank. Het heeft er dus alle schijn van dat Van den Brom vandaag voor een 4-3-3 formatie opteert. . 3 wissels bij Genk, Bongonda opnieuw in de basis In vergelijking met de wedstrijd tegen Zulte Waregem voert Genk-coach John van den Brom 3 wijzigingen door in zijn basiself. Arteaga en McKenzie nemen de plaats in van Cuesta (geschorst) en Munoz (rust). Ook Bongonda komt opnieuw aan de aftrap na een weekje rust. Uronen neemt plaats op de bank. Het heeft er dus alle schijn van dat Van den Brom vandaag voor een 4-3-3 formatie opteert.

12:02 vooraf, 12 uur 02. Mechelen is een goede tegenstander. Het is een elftal dat wil voetballen, maar dat ligt aan ons. We gaan naar daar met vertrouwen. John van den Brom, coach Genk. Mechelen is een goede tegenstander. Het is een elftal dat wil voetballen, maar dat ligt aan ons. We gaan naar daar met vertrouwen. John van den Brom, coach Genk

12:02 vooraf, 12 uur 02. "Vermoeidheid sluipt in de kern". Het uitstapje naar Mechelen is de laatste in de propvolle maand januari voor KRC Genk. "Iedereen is fit net als vorige week, maar toen gaf ik al aan dat er vermoeidheid in de kern sluipt", zei coach John van den Brom. "Dat is nu niet anders." . "Vermoeidheid sluipt in de kern" Het uitstapje naar Mechelen is de laatste in de propvolle maand januari voor KRC Genk. "Iedereen is fit net als vorige week, maar toen gaf ik al aan dat er vermoeidheid in de kern sluipt", zei coach John van den Brom. "Dat is nu niet anders."

11:40 vooraf, 11 uur 40. Genk heeft driepunter nodig. Met de topper tussen Club Brugge en Standard op het programma kan Genk misschien een goede zaak doen in het klassement. Maar dan moet het wel winnen in Mechelen, een opdracht waar het al 7 jaar op rij niet meer in is geslaagd. . Genk heeft driepunter nodig Met de topper tussen Club Brugge en Standard op het programma kan Genk misschien een goede zaak doen in het klassement. Maar dan moet het wel winnen in Mechelen, een opdracht waar het al 7 jaar op rij niet meer in is geslaagd.

11:40 - Vooraf Vooraf, 11 uur 40

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Marian Shved, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Igor De Camargo Opstelling KV Mechelen Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Jordi Vanlerberghe, Lucas Bijker, Marian Shved, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Igor De Camargo

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Ángelo Preciado, Mark McKenzie, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Bryan Heynen, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Danny Vukovic, Ángelo Preciado, Mark McKenzie, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Kristian Thorstvedt, Bastien Toma, Bryan Heynen, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda