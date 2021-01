Charleroi kan eindelijk nog eens winnen, Gholizadeh en Fall nekken Kortrijk

Karim Belhocine (trainer Charleroi): "We hebben vandaag goed gespeeld op een moeilijk veld. Ik moet mijn spelers dan ook feliciteren met de geleverde prestatie. De afgelopen weken verdienden we meer dan we kregen en dan doet deze zege zeker deugd."

"Het is belangrijkste is dat we nu vooral hard blijven werken. Ook in de beker willen we meestrijden tot het einde, dus ik ga niet wisselen om gewoon te wisselen. We willen altijd zo competitief mogelijk aan de aftrap verschijnen."

Mamadou Fall (Charleroi): "Het doet deugd om eindelijk nog eens de 3 punten te pakken, maar we moeten blijven werken. We hebben de wedstrijd goed gecontroleerd en ik hoop dat we zo verder doen dit seizoen."

"In de eerste helft was het moeilijk om de ruimte te vinden, maar na de rust hebben we meteen goed gereageerd. Het is leuk dat ik vandaag 2 keer scoor, maar het belangrijkste is dat we bij de eerste 4 eindigen."