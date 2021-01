Eupen beloont zijn overwicht niet, Moeskroen kan uit het niets gelijkmaken

Eupen - Moeskroen in een notendop:

Lusteloos Moeskroen bezorgt Eupen verdiende voorsprong

Eupen moest zich herpakken na een 0 op 6. Na 10 minuten kwam de thuisploeg al dicht bij de 1-0 met een uitstekende actie van Prevljak. Maar ook de redding van Koffi op de lage knal was van hoog niveau.

Moeskroen liet het initiatief aan Eupen, maar kon toch eens tegenprikken op een verre uittrap van Koffi. De bal botste over de verdediging tot bij de doorgebroken Xadas, maar die botste op de alerte Defourny.

Eupen bleef veruit de beste ploeg en halfweg de eerste helft was Prevljak opnieuw gevaarlijk. Hij haalde van dichtbij in één tijd uit op een lage voorzet van Baby, maar Koffi kwam alweer als winnaar uit de strijd.

Op het halfuur kreeg een bijzonder defensief Moeskroen waar het om vroeg. Silvestre kopte een voorzet van Heris ongelukkig tegen Faraj aan en zo verdween de bal voorbij de grabbelende Koffi in doel.

Kort voor de rust kreeg Prevljak een derde kans om de scoren, maar hij kopte op aangeven van Cools slap in de handen van Koffi. Kort voor de rust was Moeskroen zowaar toch eens gevaarlijk toen Defourny een verre knal van Xadas over doel moest tikken.