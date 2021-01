Autoritair Club Brugge zet puntjes op de i tegen Standard

Hans Vanaken zag net als iedereen een dominant Club Brugge. "We hadden dat gevoel ook tijdens de wedstrijd. We vatten de match goed aan, alleen valt de eerste bal dan weer verkeerd. Dan kom je weer achter, zoals wel vaker de laatste weken. De reactie daarna was gewoon heel goed."

"We zijn niet gaan twijfelen over onszelf, want we hadden al een paar ballen goed gerecupereerd met onze pressing. Daarna bleven we dat tempo volhouden en voelden we dat zij daar niet in meekonden", verwoordde Vanaken het enorme Brugse zelfvertrouwen. "We voelden dat het erop en erover zou zijn. Ik had nooit het gevoel dat het nog fout zou kunnen lopen."

De middenvelder zelf benadert weer zijn beste niveau. "Als je vier weken niet gevoetbald hebt, wil je wedstrijden spelen om ritme op te doen. Vorige week kreeg ik 60 minuten, in de midweek 75 en nu 90. Dat voelt goed. Als je dan kunt scoren en een goede match spelen, dan geeft dat vertrouwen."

De titel lijkt Club Brugge niet meer te kunnen ontglippen. "Dat wordt veel gezegd. Het verschil is nu veertien punten. Als we dat kunnen houden tot de play-offs, ziet het er goed uit. Daar moeten we niet over liegen, maar we moeten elke match dit laten zien. Dan is de kans heel groot dat we kampioen gaan spelen."