Twee goals Lamkel Zé en een van Batubinsika leveren Antwerp zege op

Antwerp - Waasland-Beveren in een notendop:

Lamkel Ze opent de score met een prachtgoal

Een dominant Antwerp leek ongestoord met een kleine voorsprong te gaan rusten tot het zichzelf in de voet schoot. Faucher werd wel erg makkelijk de zestien in geloodst, maar trapte net naast. Toch gooide Beiranvand zich nodeloos in de voeten van de Fransman en ging de bal op de stip. Dat cadeautje pakte Frey met de glimlach uit zo hingen de bordjes weer in evenwicht.

Vanop een meter of 30 knalde Lamkel Ze het leer perfect in de winkelhaak. En als Didier scoort, is het uitkijken naar de viering. Deze keer toverde de Kameroener een papiertje uit zijn sok. Net voor Batubinsika het kleinood weggooide, konden we nog lezen wat erop stond: “Bertoua, je suis là”. De groeten aan zijn geboortestad of zit er meer achter?

Het duurde maar een tiental minuten voor de Kameroener ongewild nog wat olie op het vuur gooide. Van dichtbij slaagde hij er niet in de – weliswaar lastige – voorzet van Lukaku tussen de palen te mikken. Veel tijd hadden de haters niet om hun gal te spuwen, want even later was het wel prijs.

Antwerp en Waasland-Beveren keken elkaar in de ogen op de laatste speeldag voor het sluiten van de wintermercato. Dat laatste was vooral belangrijk voor de vele Antwerp-fans die vurig hoopten dat Antwerp nog op tijd een overnemer zou vinden voor woelwater Lamkel Ze.

Drie keer is scheepsrecht voor Antwerp

Antwerp begon met z’n tienen aan de tweede helft, want Ritchie De Laet zat nog met darmklachten op toilet. De beenharde verdediger was nog maar net op tijd terug voor deel twee van de Lamkel Ze-show. Nonchalanter kon de Kameroener niet op doel trappen en via een Bevers been hobbelde de bal tergend traag via de paal in doel: 2-1.

De thuisploeg leek de touwtjes opnieuw in handen te hebben, maar Waasland-Beveren had weinig kansen nodig om te scoren. Verstraete kon de oprukkende Frey niet afstoppen omdat hij net een geel had gezien. De Zwitser genoot van de vrijheid en poeierde het leer voorbij Beiranvand.

Na de 2-2 kregen we nog kansen langs beide kanten te zien. Jackers moest snel naar de grond om Lamkel Ze van een hattrick te houden en aan de overkant strekte Beiranvand zich om de 2-3 van Albanese te voorkomen.

Vlak voor tijd was het voor de derde keer raak voor Antwerp. Deze keer was het niet Lamkel Ze, maar Batubinsika die de voorzet van De Pauw in doel knikte. De derde voorsprong was de goeie voor Antwerp, dat dankzij deze verdiende zege over Genk naar plek 2 springt.