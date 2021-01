Anderlecht en Gent krijgen meer dan ze verdienen na zoutloze partij

Anderlecht - Gent kort samengevat

Veel geschuifel, amper kansen

Vooral Anderlecht legde eindeloos geduld aan de dag. Bruun Larsen was iets minder schuw dan zijn maats, maar kon het ook niet forceren. Gent haalde de trekker wel vlotjes over. Bukari, Niangbo en Mohammadi schoten echter van veel te ver, zodat ook er ook van fluogeel gevaar amper sprake was.

Er zijn eigenlijk enkel verliezers

Daarmee hadden we het onderste uit de ton geschraapt. Anderlecht staat naast Standard, maar had een veel betere zaak kunnen doen met het oog op Play-off I. Voor Gent lijkt deelname aan Play-off II na deze schabouwelijke vertoning dan weer het hoogst haalbare.

Slechts één wisselspeler bracht wat leven in de brouwerij, al was het meer op karakter dan op klasse. Mukairu krulde eerst rakelings over de kruising en probeerde dan vergeefs om Bolat te verrassen met een slecht verhulde lob. Aan de overkant zwiepte de knal van Mohammadi voorlangs.

Door een Gents misverstand kon Nmecha de bal wel meenemen, maar hij week te ver uit om af te werken. In de nasleep hamerde Sambi zijn schot op de vuisten van Bolat. In een avontuurlijke bui zette Gent dan een relatief flitsende aanval op. Depoitre en Niangbo kapten echter allebei terug en Bukari schoot iets te overhaast.

Ook na de rust sleepte de wedstrijd zich met zichtbare tegenzin door de miezerige regen in het Lotto Park. Het orkest van de Titanic had voor passende muziek kunnen zorgen bij de ontelbare balletjes breed en achteruit. Er was diepgang nodig, maar die kwam er zelden. Het lage blok hield aan beide kanten eenvoudig stand.

Ait El Hadj: "Veel kansen, maar geen geluk"

Door het waarschijnlijke vertrek van Vlap kan Ait El Hadj vaker in de as van het veld gaan spelen. Hij deed het daar ook zeker niet zo slecht. "Dat is mijn plaats. Het is normaal dat ik blij ben om daar te spelen."

"Gent is een goede ploeg en heeft ook zeer goed gespeeld", vond de achttienjarige aanvallende middenvelder van Anderlecht. "Wij hebben getoond dat we sterker zijn, met veel intensiteit. Het is moeilijk tegen zo'n laag blok. Dan moet je de kansen afmaken. We zijn ontgoocheld met het resultaat."

In de beleving van Anouar Ait El Hadj zag de avond er iets anders uit. "Ik denk dat we een sterke wedstrijd hebben gespeeld. Alleen het doelpunt ontbrak. We hebben veel kansen gecreëerd, maar hadden geen geluk. Ik ben tevreden over de prestatie van de ploeg."

Kums: "Opportuniteiten in de omschakeling"

Sven Kums trapte meteen een open deur in. "Het was vrij gesloten, dat was ook onze aanpak. We probeerden om iets te forceren op de counter. We hebben het initiatief aan hen gelaten, maar ik denk wel dat we enkele kansen hebben gehad."

"We speelden niet zo vanwege de afwezigen, maar omdat we meer opportuniteiten zagen in de omschakeling. Ik denk ook niet dat zij veel kansen hebben gehad. Wij hebben er toch een paar gecreëerd", spiegelde de Gentse aanvoerder zich aan Ait El Hadj.

Had Gent meer moeten doen met de snelheid van Niangbo en Bukari? "Je kan daar altijd meer van profiteren. We hebben zeker geprobeerd om hen aan te spelen op hun snelheid. Soms komt dat eruit, soms ook niet."

"Het is moeilijk om een laag blok uit verband te spelen, dat zag je vorige week ook al tegen Sint-Truiden. Daar moeten we aan werken." Misschien kan wintertransfer Tissoudali daarmee helpen. "We kunnen iedereen gebruiken die wat creativiteit heeft. Je ziet dat we dat een beetje missen."