Racing Genk knoopt tegen Kortrijk weer aan met de overwinning

Arteaga bezorgt Genk al in de openingsminuut droomstart

Kortrijk had de smaak plots te pakken. Na een knappe actie van Dewaele besloot Mboyo van dichtbij in de draai naast. Ook Selemani zorgde nog voor gevaar. Vanaf de rand van de zestien mikte hij de bal rakelings naast.

Genk bleef dreigen, maar was onzorgvuldig in de beslissende fase. Ito werd na een snelle counter alleen voor Ilic gebracht, maar verslikte zich in zijn controle. Kortrijk strafte dat bijna af op een hoekschop. Gueye nam Vukovic te grazen met een listige kopbal, maar Uronen kon de bal nog net op de doellijn wegkoppen.

Bongonda neemt de spanning weg met knappe vrije trap

Kortrijk slaagde er niet in om na de rust een vervolg te breien aan de sterke finish in de eerste helft. Ook bij Genk was het niet veel soeps en zo bleef het toch opletten voor de thuisploeg. Op het uur zette Selemani Gueye bijna op weg naar de gelijkmaker, maar dat was buiten Lucumi gerekend.

Bongonda leidde pas halfweg de tweede helft nog eens een grote kans voor Genk in. Hij bracht de bal perfect aan de tweede paal tot bij Onuachu. Die haalde in één tijd stevig uit, maar Ilic hield Kortrijk in de wedstrijd met een knappe reflex.

Zo bleef het spannend, al kon Kortrijk Genk niet echt meer aan het wankelen brengen. In de slotfase dwong Bongonda een vrije trap af en die schilderde hij zelf knap in doel. De wedstrijd was beslist. In de extra tijd trof Bongonda bijna nog een tweede keer raak, zijn schot zoefde over de lat.