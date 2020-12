Leider Club Brugge gaat thuis onderuit tegen geslepen Gent

Club Brugge - Gent in een notendop

Sleutelmoment: Vaak ben je het kwetsbaarst als je net een doelpunt hebt gemaakt. Dat voetbalcliché werd bijna bevestigd na de 0-1, maar Bolat en zijn verdedigers sloegen samen een dubbele Brugse kans af.

Vaak ben je het kwetsbaarst als je net een doelpunt hebt gemaakt. Dat voetbalcliché werd bijna bevestigd na de 0-1, maar Bolat en zijn verdedigers sloegen samen een dubbele Brugse kans af. Man van de Match: Aanvankelijk waren de mooiste kansen voor Gent, maar naargelang de middag vorderde werd Sinan Bolat steeds vaker bestookt. De doelman frustreerde zijn ex-club met een reeks knappe saves.



Aanvankelijk waren de mooiste kansen voor Gent, maar naargelang de middag vorderde werd Sinan Bolat steeds vaker bestookt. De doelman frustreerde zijn ex-club met een reeks knappe saves. Opvallend: Gent had in de laatste zes onderlinge wedstrijden met Club Brugge niet meer gewonnen. Het was ook al van begin februari geleden dat het drie keer op rij won. Die negatieve statistieken zijn weggeveegd.



Gent buigt niet naar de wil van Club

Met Vormer was de vurigste Brugse krijger tijdig terug voor de Slag om Vlaanderen. Kossounou nam plaats als buffer voor de verdediging om ex-Bruggeling Odjidja op te vangen. Die laatste beleefde geen fijn jubileum. Zijn 250e wedstrijd in de eerste klasse was door een spierblessure na een dik kwartier al afgelopen. Gent was zijn aanvoerder kwijt, maar dat betekende niet dat de bezoekers aan het zwalpen gingen. De Gentse organisatie was bijna onwrikbaar en er was een flukse actie van De Ketelaere nodig om voor gevaar te zorgen. Aan de overzijde prikte Jaremtsjoek scherper. De Oekraïner ontdeed zich van een flauwe Deli, maar werd afgestopt door een uitstekende Mignolet. Veel kansen konden we niet noteren. Doordat beide ploegen hoog en agressief druk kwamen zetten, was er weinig rust aan de bal. Pas met de rust in zicht kwam Club Brugge piepen, maar dan vooral op stilstaande fases. Vanaken kopt een hoekschop recht op Bolat en op het einde moest Ngadeu een aflegger van Okereke keren.

Bolat is de held na owngoal van Ricca

Na de pauze kregen we meer van hetzelfde potige voetbal. Aan beide kanten werd er duchtig uitgedeeld en scheidsrechter Lambrechts moest de gele kaart dus vaak uit zijn borstzakje halen. De boel kwam enigszins los toen Jaremtsjoek vogelvrij tegen de lat kopte. Clement gooide Lang in de strijd om meer creativiteit te brengen, maar Club liep in het mes op de tegenaanval. Mohammadi stuurde zijn voorzet langs Mignolet en aan de tweede paal tikte Ricca onder felle druk van Castro-Montes in eigen doel. In de roes na het doelpunt slikte Gent bijna meteen de 1-1. Bolat hield Diatta van een goal en werd bij de rebound van Rits bijgestaan door zijn maats. Club Brugge drong steeds forser aan en Bolat moest de handen uit de mouwen steken. In het stadion waar hij zich nooit wist door te zetten vertolkte hij een glansrol. Oog in oog met Rits en wat later Lang deed de Turk het voortreffelijk. In de toegevoegde tijd vond Gent opnieuw de rust en speelde het de match volwassen uit. Leider Club ziet zijn voorsprong in het klassement slinken, terwijl de Buffalo's de eerste tabelhelft bestormen. Met drie zeges op rij en de scalp van de kampioen aan de riem dromen ze in Oost-Vlaanderen misschien wel van meer.

Vanhaezebrouck: "Voetbal kan nog stukken beter"

Hein Vanhaezebrouck pakte met Gent een onverwachte, maar zoete zege. "Als Jaremtsjoek zijn eerste grote kans benut, staat het in de eerste helft al 0-1. Vooral in de tweede helft hebben zij een paar kansen gehad, maar wij hadden nog een kopbal op de lat. Mignolet had geen reactie." "Uiteindelijk scoren we met onze twee wingers. Dat is iets wat ik graag zie." Zelfs een mondmasker kon de glunderende lach van de coach niet verbergen. "Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dat nu al gebeurt, na amper twee weken. Maar ik heb ook dingen gezien die nog veel beter moeten." Vanhaezebrouck gooide met bloemetjes naar zijn spelers. "We hebben een enorm groot hart getoond, enorm veel engagement en collectiviteit. Soms heb je wat geluk nodig, maar er staat bij ons natuurlijk ook een doelman. Ik noem dat niet zozeer de factor geluk, maar de verdienste van Sinan Bolat." "Defensief stond de organisatie er vooral in de eerste helft. In de tweede helft hebben we offensief positioneel dan weer iets beter gespeeld. We begonnen het achteraan moeilijk te krijgen om als dicht te houden. Jongens worden vermoeid en dan komen er kansen. Dat heeft te maken met frisheid. Er is nog werk om de groep in deze drukke tijden fysiek stappen te doen zetten." Toch geeft deze prestatie Vanhaezebrouck hoop. "Vooral de mentaliteit, de drive en de collectiviteit zijn voor mij een enorm pluspunt. Je weet dat je, als je naar hier komt, bij momenten zal moeten knokken en elkaar helpen. Dat er geen publiek is, heeft vandaag mee geholpen om overeind te blijven. Het voetbal kan nog stukken beter, maar dat zal tijd kosten."

Clement: "In het volleybal had Club gewonnen"

Aangeslagen was Philippe Clement niet na de nederlaag. "Er zijn momenten dat je als coach het resultaat van een wedstrijd een plaats moet geven. Ik denk dat mijn jongens meer verdienden dan ze gekregen hebben." "Ik heb een goed Club Brugge gezien dat genoeg kansen heeft gecreëerd om de wedstrijd te winnen. Alleen zat er elke keer een goeie doelman, een been of een lichaam tussen. Charles sprak tijdens de rust over een strafschop, maar die fase heb ik niet gezien. Het was vandaag blijkbaar zo'n dag", haalde de coach van Club Brugge zijn schouders op. "We zijn op een counter gelopen. Dat kan altijd gebeuren tegen een ploeg met de kwaliteiten van Gent. Voor de rest is mijn ploeg in alle facetten dominant geweest. Mijn collega had ergens in een artikel gezegd: "In voetbal kan alles. Het is geen volleybal, waar de beste altijd wint." Als het vandaag volleybal was, had Club Brugge gewonnen." "Gent is naar hier gekomen met een voetballende ploeg, dat zag je aan de namen. Ze zijn nooit tot hun normale voetbal gekomen. Dat is de verdienste van onze pressing. Maar dan moet je de momentjes afmaken en die zijn er meer dan genoeg geweest." Deze misstap zal dus niet blijven hangen. "Er zijn andere wedstrijden geweest waar het niveau niet goed was en we te weinig konden brengen. Ik ben positief over de evolutie van mijn ploeg. Je ziet ze van week tot week groeien. Dit zijn zure en op het einde van de rit misschien dure punten, maar op de prestatie kunnen we bouwen."