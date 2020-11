Standard pakt de scalp van KVO en komt op 1 punt van leider Charleroi

Standard - KV Oostende in een notendop:

Vanheusden valt uit met vreselijke blessure

Het geschreeuw van Vanheusden zinderde nog na wanneer Amallah zijn schot door Hubert tegen de lat geduwd zag worden en dat was ook meteen de laatste noemenswaardige kans in het eerste bedrijf. Nul tegen nul, al had dat ook zeker anders kunnen lopen.

Gewoontegetrouw begonnen de bezoekers met een agressieve pressing en dat leverde meteen resultaat op. Eerst kopte Gueye naast en trapte Sakala wild over, maar na 20 minuten kreeg Gueye de bal wel in het net. Toch ging alle aandacht naar Zinho Vanheusden, die het op de grond uitschreeuwde van de pijn. De kapitein van Standard moest huilend naar de kant gedragen worden met een zware knieblessure en in de achtergrond werd de 0-1 nog uitgewist wegens buitenspel.

Wie keek naar de laatste wedstrijden van Standard en KV Oostende zag een verschil van dag en nacht. De thuisploeg staat in het klassement wel tussen de mensen, maar verloor achtereenvolgens van Rangers, STVV en Benfica. Drie duels waarin het zelfs niet wist te scoren. KVO boekte dan weer een 13 op 15 in de competitie en kon zich bij winst zelfs naast Standard hijsen.

Late kopbal Dussenne levert Standard gevleide zege op

Standard begon sterker aan de tweede helft en had ook snel op voorsprong kunnen komen. Boljevic schotelde Amallah de 1-0 voor, maar die liet het na te trappen. Dat was bijna een cruciale misser, want aan de overkant kon enkel de dwarsligger Sakala van een doelpunt houden en in een volgende fase moest Bodart redding brengen op een pegel van Vandendriessche.

Selim Amallah had al flink wat kansen verkwanseld, maar net na het uur leek hij écht niet meer te kunnen missen. Volledig vrijstaand kon hij de voorzet van Balikwisha in doel koppen, maar ook deze keer besliste hij onbegrijpelijk naast. Het spel verwaterde en dus leken we af te stevenen op een scoreloos gelijkspel.

In het slot kreeg de thuisploeg nog enkele hoekschoppen en vijf minuten voor tijd leverde dat zowaar nog een winnend doelpunt op. Dussenne torende boven iedereen uit en mikte zijn kopbal tussen de benen van een ongelukkige Hubert. Overtuigend was het niet, maar Standard knoopt weer aan met een deugddoende overwinning. Daardoor springt Standard naar een derde plek op één punt van leider Charleroi, al zal het vooral met de gedachten bij kapitein Vanheusden zitten.