Genk knoopt na Wolf weer aan met zege en smeert KV Mechelen 4e nederlaag aan

Reacties:

Gaetan Coucke (doelman KV Mechelen/ex-Genk-speler): "De eerste 5 minuten voelde het heel goed om hier weer te spelen. We zijn goed begonnen, maar daarna kwam Genk in de match. Wij kampen het hele seizoen met een gebrek aan efficiëntie. Nu ook weer. Wij hadden de 2-2 moeten maken, maar het werd 3-1. Het was fijn om hier nog een keer te spelen, helaas zonder punten."



Wouter Vrancken (coach KV Mechelen/ex-Genk-speler): "Verliezen is altijd zuur, zeker op de manier waarop. Enerzijds creëren we kansen, maar we maken ze niet af. Anderzijds slikken we te makkelijk doelpunten. Het is erg jammer dat sommige spelers wel op niveau acteerden: zoals Engvall, Mrabti en Vanlerberghe. Op andere posities acteerden we onder niveau. Wat er boven ons hoofd gebeurt is geen excuus. Dat was de afgelopen jaren ook niet het geval."



Domenico Olivieri (interimcoach Genk/ex-Genk-speler): "Ik ben heel erg tevreden over de prestatie van mijn jongens. Dit was belangrijk voor de club en dat primeert voor mij. Laat ons zeggen dat dit een nieuwe start is, hopelijk met een nieuwe trainer binnenkort. Dan kan ik weer de rol opnemen die me het best ligt."