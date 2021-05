Vanhaezebrouck: "Deze match zal niet bepalen of seizoen geslaagd was"

12:44

vooraf, 12 uur 44. Vanhaezebrouck: "Kans om op positieve noot te eindigen". "We hebben ervaring met dit soort sleutelmatchen", zei Gent-trainer Vanhaezebrouck vooraf. "We hebben dit seizoen onder druk al goed gepresteerd, maar ook slecht." "Deze laatste match zal niet bepalen of ons seizoen nu geslaagd is of niet. Het zou gek zijn om zoiets van 1 match te laten afhangen. Dat lijkt me veel te simpel. Maar het is wel de laatste kans om op een positieve noot te eindigen. En dat is toch vaak wat er blijft hangen." "Dit is onze kans, maar ook die van KV Mechelen, om ervoor te zorgen dat de mensen dit onthouden van ons seizoen." .