LIVE: Kan Cercle Brugge in Moeskroen kloof dichten met 3e zege op rij?

Goed nieuws voor Cercle vanuit Mechelen. Malinwa is er op voorsprong gekomen tegen Waasland-Beveren. De kloof tussen Cercle en de Waaslanders is nu virtueel twee punten.

eerste helft, minuut 38. Goed nieuws voor Cercle vanuit Mechelen. Malinwa is er op voorsprong gekomen tegen Waasland-Beveren. De kloof tussen Cercle en de Waaslanders is nu virtueel twee punten.

Butez schat een voorzet van Biancone volledig verkeerd in, maar kan rekenen op hulp van ploegmaat Boya. Het werd even heet voor het doel van Moeskroen.

eerste helft, minuut 33. Butez schat een voorzet van Biancone volledig verkeerd in, maar kan rekenen op hulp van ploegmaat Boya. Het werd even heet voor het doel van Moeskroen.

Moeskroen zit nu al een aantal minuten in de verdrukking. Cercle zou er goed aan doen om het overwicht om te zetten in een doelpunt.

eerste helft, minuut 28. Moeskroen zit nu al een aantal minuten in de verdrukking. Cercle zou er goed aan doen om het overwicht om te zetten in een doelpunt.

Eppel kiest voor een dribbel in de zestien van Moeskroen en blijft fair op de been. Hij hoopt een hoekschop te krijgen, maar Lardot geeft de bal terecht aan Butez.

eerste helft, minuut 6. Eppel kiest voor een dribbel in de zestien van Moeskroen en blijft fair op de been. Hij hoopt een hoekschop te krijgen, maar Lardot geeft de bal terecht aan Butez.

Er is afgetrapt in Moeskroen - Cercle Brugge. Dankzij twee zeges op een rij knabbelde de vereniging zes punten van de achterstand op Waasland-Beveren weg. Dicht het vanavond de kloof helemaal?

eerste helft, minuut 1. Aftrap! Er is afgetrapt in Moeskroen - Cercle Brugge. Dankzij twee zeges op een rij knabbelde de vereniging zes punten van de achterstand op Waasland-Beveren weg. Dicht het vanavond de kloof helemaal?

We zijn stilaan klaar voor de aftrap op Le Canonnier. De scheidsrechter is Jonathan Lardot.

vooraf, 19 uur 54. We zijn stilaan klaar voor de aftrap op Le Canonnier. De scheidsrechter is Jonathan Lardot.

19:52

vooraf, 19 uur 52. Of we erin blijven als we hier vanavond kunnen winnen? Er zijn nog vier wedstrijden te spelen. We bekijken het match per match. Bernd Storck, coach Cercle Brugge.