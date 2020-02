LIVE: Vanheusden en Cop zetten Standard op rozen in Genk

Bijna een nieuwe koude douche voor Genk: Carcela knalt in één tijd richting verste hoek, Didillon schudt een geweldige parade uit zijn mouwen en behoedt Genk voor de 0-3.

tweede helft, minuut 48. Didillon met de vingertoppen. Bijna een nieuwe koude douche voor Genk: Carcela knalt in één tijd richting verste hoek, Didillon schudt een geweldige parade uit zijn mouwen en behoedt Genk voor de 0-3.

tweede helft, minuut 47. Onuachu over. Racing Genk begint alvast met een nieuw elan aan de tweede helft. Hrosovsky schildert de bal op het hoofd van Onuachu, die over kopt.

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Dubbele wissel bij de start van de tweede helft: Thorstvedt en Limbombe komen in de ploeg, Ito en Cuesta zijn in de kleedkamer gebleven.

eerste helft, minuut 42. 0-2: Cop na een vlijmscherpe counter. Standard verdubbelt zijn voorsprong na een snelle uitbraak. Amallah speelt perfect in de loop van Cop, die de bal koelbloedig over Didillon stift: 0-2, het eerste competitiedoelpunt van de Kroaat dit seizoen.

eerste helft, minuut 41. Controle Standard. De bezoekers graven zich zeker niet in na de 0-1 en hebben nu zelfs licht overwicht. Genk moet zich even herorganiseren.

eerste helft, minuut 35. Genk komt weer boven water met een vrije trap op interessante plek, die door Onuacho hoog over wordt gemikt.

eerste helft, minuut 31. 0-1: Vanheusden op hoekschop. Net als Racing Genk de partij in handen probeert te nemen, valt de goal aan de overkant. De bal blijft hangen na een Luikse hoekschop, Vanheusden kan van dichtbij de trekker overhalen: 0-1 voor de bezoekers.

eerste helft, minuut 27. Nog eens een flukse versnelling van de thuisploeg: Ito spurt door tot tegen de achterlijn, zijn teruglegger raakt niet voorbij het been van Laifis.

eerste helft, minuut 24. Afzwaaier Cop. Cop toont nog eens waarom hij niet in de bovenste lade ligt in Luik. Hij krijgt ruimte om uit te halen, maar jaagt de bal onbeholpen de tribunes in.